La patética contradicción     de nombre OFI

«𝐄𝐥 𝐟ú𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 Se realizó la presentación de la Fase Nacional de la 20ª Copa de Selecciones «Banco República». Además se entregaron las distinciones a los mejores de la edición 2023″

*************

En esos términos, la Organización del Fútbol del Interior notició sobre aspectos encarados días pasados, cuando se alcanzó el objetivo de lo descrito líneas arriba. Primero que nada: NO SE TRATA DE UN CAMPEONATO NACIONAL, se trata de las fases finales del CAMPEONATO DEL INTERIOR.

No se entiende porque en OFI se insiste con eso de Nacional, CUANDO NO LO ES, desde el momento que NO intervienen equipos de Montevideo.

En segundo punto, no queda en claro respecto a los deportistas premiados, A TRAVÉS DE QUÉ SISTEMA SE LOS VOTÓ.

Pero lo patético y que refleja la propia contradicción del organismo rector, es que generó lo que generó EN EL ÁMBITO DE LA CAPITAL Y NO DEL INTERIOR.

¡En el estadio Centenario! Ni siquiera en la sede de OFI.

No es posible entender los dislates de OFI, cuando dispone de ámbitos en el Interior, ABSOLUTAMENTE POTENCIALES Y VÁLIDOS PARA EL DESARROLLO DE INSTANCIAS COMO ESTAS.

Mientras una cuestión no podría pasar de largo: LA INDIFERENCIA DE LA MAYORÍA DE LAS LIGAS, cuando el Consejo Ejecutivo cae en sus propias y lamentables garras, tapizadas de contradicciones a ultranza.

En la vida y en el fútbol, no faltan los que caen en el absurdo. OFI no es la excepción. Claramente: no lo es.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-