La opinión unánime en la instancia del pasado referéndum

El pueblo uruguayo en general, y el salteño en particular, celebró ayer la instancia de referéndum por los 135 artículos de la LUC (Ley de Urgente Consideración).

Los referentes políticos salteños iniciaron sus actividades exigidas por la instancia electoral, en horas tempranas de la mañana ya sea en los recorridos de los distintos barrios y circuitos, ya sea para cumplir con el voto SI o voto NO. Comentaban que «la cosa está tranquila» e incluso se los notaba muy tranquilos a ellos, los propios protagonistas de la jornada cívica.

La invitación a votar…

Manifestaban el deseo de que el pueblo se volcara en mayoría a las urnas, y fueron coincidentes en señalar que se comenzaba a vivir una nueva «fiesta de la democracia» que hay que valorar y mantener.

También destacaron casi unánimemente que tras el resultado, » todos somos uruguayos y volveremos a ser compañeros de trabajo, vecinos, conocidos»

Flotas de autos de las dos opciones se movilizaban silenciosas por las calles, no era el bullicio de otras jornadas electorales, pero, estaban cumpliendo esa fundamental tarea del traslado de votantes.

Como siempre los

inquietos que peinan canas

Como es habitual los adultos, sobre todo mayores, fueron los primeros en concurrir a las urnas, en tanto los jóvenes participaron en su mayoría en horas de la tarde.

En nuestro recorrido en la mañana, vimos que si bien la gente no se aglomeraba, la presencia de votantes era constante, al menos en los circuitos del centro de la ciudad. Algunos sumando esta responsabilidad cívica a la tarea obligada del domingo a la mañana de las compras para el mediodía mate en mano.

Otros repitieron la ceremonia del reencuentro, porque para algunos, cada momento de elección, es el único en el que se vuelven a ver, porque les toca en el mismo circuito y generalmente votan a la misma hora.

En conclusión una jornada tranquila, sin mayores inconvenientes, con los circuitos trabajando de forma normal. Aunque no faltan algunas situaciones inesperadas como por ejemplo la que se dio en la UTU de calle Juan Carlos Gómez. Allí había un circuito para personas con discapacidad, pero no se les había informado a los responsables del lugar, por lo que quienes llegaron temprano o se vieron imposibilitados de ingresar, o debieron ser ayudados por los delegados. Luego del reclamo por parte de los delegados se habilitó el ingreso que estaba previsto para estas personas por lo que el resto de la jornada transcurrió normal.

Andrés Lima: «dialogo

nacional para construir el país que queremos»

A las 9 de la mañana votó el Dr. Andrés Lima, que llegó solo, tranquilo y dio tiempo a los medios para conversar sobre la instancia y sus reflexiones.

«Es una instancia clave, una instancia fundamental, Uruguay va a demostrar una vez más una cultura democrática y convencido que cualquiera sea el resultado va a ser necesario iniciar una mesa de diálogo entre el gobierno, el FA, el PIT-CNT, las organizaciones sociales que tienen un rol fundamental, sobre todo por las rispideces que naturalmente dejan las campañas de este tipo, en este caso esta instancia de referéndum que comenzó hace casi un año con la recolección de firmas.»

«Se puede dialogar en como continúa el país, la discusión del Uruguay que queremos en lo inmediato y a corto y largo plazo. Eso sería sano, es bueno. El Uruguay necesita que todo el sistema político tenga el mejor relacionamiento, estamos convencidos que esa mesa de diálogo y conversación es necesaria. Por suerte el Presidente de la República Luis Lacalle Pou y el Presidente del FA Fernando Pereira ya han tenido una instancia de diálogo y creo que es necesario ampliarla en cuanto a contenidos y a algunas otras instituciones que están interesadas en ser parte de esta discusión priorizando el país. Hoy finaliza una etapa de discusión pero el lunes el país sigue con las mismas dificultades sobre las que tenemos que trabajar»

El Intendente Lima aclaró además que fue una sabia decisión la del Congreso de Intendentes que no se iba a debatir entre los intendentes » porque es un ámbito en el que se ha trabajado siempre en el consenso».

Carlos Albisu:»en Salto el dialogo es permanente”

«Un hermoso día para que la gente se vuelque a votar, una jornada en que esperemos que la tolerancia sea la bandera del día y como uruguayos cuidemos esta herramienta siempre”, sostuvo en primer lugar el Dr. Carlos Albisu, Presidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM, luego de votar a las 9.30 horas.

En relación a la manifestación de deseo de diálogo del Intendente Andrés Lima, Albisu sostuvo que en Salto el diálogo es permanente lo mismo que a nivel nacional.

«Un diálogo el gobierno lo ha tenido de forma permanente, ha sido un gobierno de puertas abiertas tanto para el FA como para el PIT-CNT. Y en lo local quiero destacar también eso, es un capítulo aparte, Salto está en diálogo permanente, gobierno y oposición trabajando en ese sentido sobre todo porque estamos apuntando a políticas de estado, más allá de lo partidario priorizando a Salto y a los salteños.

Eso se está haciendo de la mejor manera y se va a seguir haciendo porque en medio de una campaña electoral tuvimos dos reuniones con el Intendente y además se firmó un convenio pero estamos trabajando con muchos temas de lo que son las inversiones, el tema de los barrios residenciales, estamos en muchos temas que requieren el trabajo en conjunto más allá de lo partidario. El diálogo no se cortó y así estamos dando señales a la población, » enfatizó Albisu..

Políticos, ciudadanos, la fiesta cívica del pueblo

Como dato final pudimos observar el orgullo a flor de piel de políticos, de gente común, de las autoridades de mesa, de los custodios de las urnas, soldados y policías, por formar parte de esta consulta popular. Y la conclusión es que el uruguayo se siente más uruguayo cada vez que vota, cada vez que le piden su opinión, cada vez, que debe de decidir en las urnas el camino a seguir…