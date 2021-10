La opinión de nuestros lectores a través de la web

La integración no se proclama, se demuestra

Mi opinión se basa en hechos, cuando cambien los hechos mi opinión cambiará. La letalidad es un índice que clarifica que tan grave es una pandemia y no hace nada más ni nada menos que decir que porcentaje de una población infectada fallece. En Argentina, Uruguay y Brasil la letalidad se ha estabilizado y sus valores son para Argentina 2,19 %, para Uruguay 1,55 % y para Brasil 2,79 %. Estos porcentajes indican que si se infectan 1000 individuos en Argentina morirán 22 personas, en Uruguay 16 y en Brasil 28. Lo que sí es claro que en ninguno de los 3 países el virus ha desaparecido lo que hace que Salubridad Pública de los tres países hagan sus exámenes cuando ingresan personas de los países limítrofes porque cada ingreso es una historia clínica desconocida teniendo en cuenta los efectos colaterales de las medidas sanitarias que no son muy gratos pero cada país intenta proteger a su población o al menos eso dicen las Constituciones en sus garantías individuales

Docente y alumnos de UTU premiados a nivel nacional en un concurso gastronómico

Felicitaciones para todos. Pero para que la nota fuera más informativa debería incluir los nombres de los alumnos.

Intendencia y Salto Hortícola recibieron a representantes del legislativo departamental en la Central Hortícola del Norte

«Edilas y ediles» no enseñen a hablar mal a la gente. Está mal dicho. La real academia española ya lo dictaminó. No se es más inclusivo por hablar de esa manera.

Se requiere un cambio cultural

Lamentablemente en los hechos los cambios culturales se han realizado con la presencia permanente de las autoridades porque uno se pregunta porque los Países Bajos tienen tantas bicicletas en circulación siendo los propietarios de la Empresa Shell y también de yacimientos de petróleo en el Mar del Norte. Pero sin ir demasiado lejos, el acatamiento o «cambio cultural» del casco para los motociclistas y el cinturón de seguridad para los vehículos de 4 ruedas y recientemente el chaleco reflectante para los motociclistas se realizó mediante sanciones porque por desgracia parte de la ciudadanía percibe ausencia de autoridades cuando no hay sanciones para el cumplimiento de la normativa

Una ambulancia colisionó contra una columna

¿EXISTE ALGUN DATO DE LA ESPIROMETRIA?

La educación, siempre la educación

Buen artículo con un horizonte muy amplio pero la realidad en la educación se puede comprimir más de lo que uno piensa. Se podría viajar al pasado o 60 años atrás cuando la Universidad del Uruguay (no había Universidades privadas) era una de las más prestigiosas de América del Sur, en la actualidad las Universidades colombianas las han superado en el ranking lo que era impensable. Podríamos desplazarnos 60 años atrás hasta el presente y ver la decadencia en la educación en el Uruguay sin que las sucesivas administraciones NO hacían nada para mejorarla. Es por eso que las causas son muy simples, AL URUGUAYO NO LE INTERESA EL NIVEL EDUCATIVO y esto es real, Ud verá protestas por sueldos bajos y jubilaciones paupérrimas y paros asociados pero jamás verá una protesta masiva de padres para elevar el nivel educativo de sus hijos y en eso la realidad es muy clara que puede ser verificada muy fácilmente.

