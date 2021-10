La opinión de nuestros lectores a través de la web

VOX POPULI

Para lograr mantener en las mejores condiciones las mejoras del Parque del Lago, habrá que cobrar la entrada.

Carlos Álvarez Vivas

¡Que le echen

los galgos!

El tercer gol lo realizo Ezequiel Medina sin quitarle méritos a Diego que inteligentemente al encontrarse en posición adelantada, cortinó al juvenil recién ingresado que entro entre líneas y definió muy bien.

Oscar Medina

Intendencia y Salto

Hortícola recibieron a

alcaldes y concejales

en la Central

Hortícola del Norte

Todavía nadie explica cual será el beneficio para el consumidor final. Si será económico y/o de calidad.

Gobierno anunciará

medidas de apoyo para

el litoral mañana

martes, dijo Lacalle Pou

Imesi tiene solo la nafta. Circulan vehículos en Salto que funcionan a gasoil. La pregunta es: ¿será rebajado ese combustible también? Porque hace ya muchos años, tal vez 10 años, que venimos pagando el gasoil sin rebaja calladitos la boca. Tema que nadie habla.

Carlos Álvarez Vivas

Intendente Lima

destacó avances en

la construcción

del puente colgante

en la Costanera Norte

¿Y por qué no empiezan por arreglar el camino? Hay trechos en tan mal estado que se han vuelto muy peligrosos para el tránsito vehicular.

Pelayo Díaz Muguerza

Vox Populi dice: «Opinión contraria tiene una señora de la zona de 19 de Abril e Invernizzi, que nos comentaba: «acá en la esquina hay una palmera que tiene 130 años, esas palmeras no caen, ¡basta de talar la naturaleza!… solo hay que hacerles mantenimiento y cortar algunas ramas secas, que son las únicas que pueden caer».

La señora se equivoca en la dirección que da referencia anteriormente la familia A.D.S.T. y existían dos palmeras idénticas la que está actualmente sobrevivió a una tormenta y la otra cayó.

Juan Costa

Lo que no queremos ver

Los jueces realizan una visita anual pero el personaje más conectado con los centros de reclusión es el Comisionado Parlamentario que se le paga por estar al tanto de lo que ocurre en las cárceles y como si fuese poco el Art 26 de la Constitución del Uruguay dice: «A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito». En conclusión, no hay voluntad para modificar la situación, lo que deberían hacer los familiares de los reclusos es efectuar una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que llame al orden a Uruguay por violaciones en los derechos humanos.

Política de fronteras

Lo que queda muy claro es que los productos en el Uruguay no son competitivos con relación a los países vecinos que también son socios del Mercosur. A ciencia cierta nadie sabe porque no se ha investigado si los altos costos de los productos uruguayos obedecen a costos de producción altos es decir la sumatoria de salarios, impuestos y materias primas o bien un conjunto de personas que tienen de rehenes a los consumidores. Crear trabas al comercio y no estudiar para crear productos más competitivos crea un antecedente muy grave porque los demás miembros del Mercosur a modo de represalia pueden hacer lo mismo. Si los productos son poco competitivos en el Mercosur lo serán en cualquier TLC (Tratado de Libre Comercio) y no se habrá aprendido nada y menos avanzado en lo que realmente deberíamos hacer.

Juan Costa

Gobierno anunció

exONeraciones a

MiPymes de la frontera

para estimular su

competitividad

Tiene gusto a poco, si bien se han preocupado mucho. Y trasmito un ejemplo personal. El estado a partir de este año no acepta como comprobante facturas de empresas unipersonales. Este caso paso con enseñanza primaria.

Humberto García

Guastavino

Humberto «Capo» García Guastavino hermano querido, amigo, compañero, camarada, que la tierra te cuide y lleve tu voz y tu guitarra a todo el firmamento…

Ricardo Álvarez Giráldez