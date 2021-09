La opinión de nuestros lectores a través de la web

Se designó con

el nombre de

Ramón Walter

Rivas a la calle

Oficial 2° en

todo su trayecto

El fútbol y una proyección de cine tienen algo en común no solo son actividades de entretenimiento sino que al finalizar estas la vida de las personas que pagaron una entrada no cambia en absoluto, si un rico y un pobre van al fútbol al terminar el encuentro su situación no se altera en modo alguno siguen siendo tan ricos y tan pobres como entraron. Si algo no cambia la vida de las personas en un sentido positivo me pregunto por qué la importancia que se le atribuye. Pero eso no es todo, las sociedades revelan sus valores en la medida que ponderan sus expectativas que ayudan a entender que es lo que se valoriza principalmente. Entiendo como opinión personal que hay otros personajes que merecen ser recordados como el personal de la salud en general los cuales decenas de ellos murieron durante la pandemia en todo el país y todavía continúan trabajando en forma silenciosa y anónima.

Juan Costa

VOX POPULI

Para pensar… Días atrás llegue hasta el parador tajes, en los cerrillos canelones, existe una casona antigua hoy museo, parrilleros y costa al Rio Santa Lucia, lo administra el ejercito me dijeron. No pudo pasar a conocer por 10 minutos. Si o si debía paga $100 por persona. La duda es: ¿Porque en Salto el acceso a la costanera es gratis? ¿Porque el acceso al Parque del Lago es gratis? De los que usan los parrilleros, nadie cuida y dejan mugre tirada por cualquier lado. Entonces: ¿porque no cobrar para mantener todo el año en forma limpia y en condiciones?

Carlos Álvarez Viva

Denuncia irregularidades en lista de espera de

personas a operarse

y pide el

restablecimiento

de su puesto en el

Hospital de Salto

La verdad no entiendo todo este embrollo, si el doctor cree y está seguro que sus derechos son violados, entonces que vaya a la justicia, universidad, sindicato médico o al propio ASSE hacer la denuncia de este supuesto acoso, en vez de andar bailando en cuanto medio periodístico de Salto o Montevideo haciendo sus descargos.

Hacer eso, es más creíble que toda esta serie semanal de idas y venidas periodísticas.

gjsilvac1959@yahoo.com

Intendencia presenta

mejoras en Parque del

Lago este martes y

continúa trabajando

en el Parque Solari

¡Muy bien! Pero, ¿No es acaso lo que deben hacer y por lo cual cobran su salario? Más allá de los aspectos políticos, ¿es necesario el «autobombo»?

Manuel Albisu

¡Maestros!

Hermoso escrito, Jorge, gracias por recordarme, y escribir con tanto cariño hacia esta noble profesión.

Rosario Balbela

Poemas de

Eduardo Anchorena

¡Tío querido, que felicidad me has hecho sentir! preciosa nota, un premio a tanta sensibilidad, merecido reconocimiento, papá estará contento igual que nosotros, uno de estos días agarro la guitarra y voy a musicalizar uno de tus poemas, te quiero mucho tío, ¡felicidades al artista! un beso grande y quiero leer más cosas tuyas.

Ricardo

Intendencia presenta

mejoras en Parque del

Lago este martes y

continúa trabajando

en el Parque Solari II

Hay que cobrar la entrada para poder manterlos en forma sana y limpia. Los salteños estamos acostumbrados a no pagar y lo peor a no cuidar el sacrificio que se hace en el trabajo con la plata del pueblo.

Carlos Álvarez Vivas

«El régimen establecido

de arrendamientos sin

garantías por la LUC,

es para quienes

expresamente se

sometan a él»

¿Por qué no aclara cuando se aplica el desalojo?

Si el inquilino es buen pagador y paga siempre en fecha, ¿se lo puede desalojar con la inmediatez que indica la LUC?

Esas dudas son de las peores que se plantean.-

Carlos Álvarez Vivas

ADEOMS exige a la

Intendencia inversión

en maquinaria para

Recolección y mejorar

planificación del

servicio

En el año 2006 acercamos al gobierno de turno (y luego al siguiente) un proyecto para mejorar sustancialmente el sistema de recolección. Básicamente consistía en pasar de la anacrónica recolección manual a una mecánica (tal como hay en otros departamentos como Montevideo y Maldonado). No se pudo o no se quiso, en fin, no se realizó. Hoy no hay recursos financieros por lo cual se seguirá con este antiguo sistema y con los problemas que el genera. Falto visión de futuro y en la administración pasada se hizo alharaca con los conteiner que son más adecuados para un sistema de viviendas que para las vías urbanas, en resumen, una payasada. Se sigue improvisando y con un voluntarismo apabullante que no soluciona nada y complica todo. Mediocridad que genera más problemas que soluciones.

Manuel Albisu

«Hubiera sido un gran

hito humano en esta

pandemia poder separar

el poderío económico de los valores

humanos» Adriana

Corsiglia

Un gran saludo a Adriana y, a través de ella a todos los funcionarios de la salud que dejaron, dejan y dejarán el alma en su tarea, seguramente hubo errores, como en toda actividad humana. Pero no se puede negar el esfuerzo y la dedicación de estas personas. Reitero mi saludo a la estimada Licenciada.

Guillermo Fernández

La educación o el

botín más preciado

El Editorial dice: «Nadie piensa verdaderamente en darles libertad de acción a las nuevas generaciones, aunque todas hablen de la libertad de expresión, como uno de los valores más preciados de cualquier sistema».

Es muy cierto que la Libertad de Expresión es algo muy valioso en el contexto que lo dice el Editorial pero de que vale la Libertad de Expresión si nadie tiene Libertad de Pensamiento y sobre todas las cosas Pensamiento Crítico.

Si no se tiene Pensamiento Crítico es imposible obtener una posición imparcial y discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Eso es lo que le da poder a la ciudadanía.

Juan Costa

«Relato para la gente

que no tiene segundo

año de liceo terminado;

para ellos relato»

Mi relator favorito, como dolió la noticia, QEPD querido Rubén Rudismar Godoy.

María