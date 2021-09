La opinión de nuestros lectores a través de la web

Se viene la

apertura de

frontera y hay

preocupación

¿Cuál será la razón de que nadie se preocupa por el precio del gasoil «uruguayo»?

Están muy conformes con el descuento en las naftas. Pero yo tengo un gasolero del 2000 y durante todo este tiempo no tuve ninguna consideración del estado. A todos les preocupa todo menos el precio por litro de gasoil.

Carlos Álvarez Vivas

Intendente Lima dijo que se continúa trabajando en la recuperación

y mejora de espacios

públicos de la ciudad

Ya no te creo nada Andrés Pablo. La ciudad está cada vez peor y lo que decís no se condice con lo que la realidad muestra. Pero bueno, los políticos viven de ilusionar a la gente y cuando hacen algo pequeñito lo incrementan ad infinitum. Todos son iguales.

manuelalbisu@hotmail.com

Alvarez Martínez,

algo así como el

as de espada: 2 a 1

A ver si el maestro de la nada te pulveriza poniéndote en las practicas de arquero o como a Cavani, a marcar las puntas.

tangomike0@yahoo.com

Presidente de ADEOMS

Juan Carlos Gómez

espera adhesión al

paro para «evitar

desmantelamiento

del Estado»

Lamentable la Directiva de ADEOMS lo digo por ese personaje a la derecha de la foto Ricciardi siempre apadrinados y ladrón, lo digo con conocimiento de causa donde vive es mi terreno y con ayuda de políticos se quedo con mi terreno a pesar de las denuncias que hice, y ahora personaje.

jroberto16@adinet.com.uy

UTE dará descuento

de $2.022 a clientes

que compren

electrodomésticos

clase A

¿Ute lo vende o hay que comprarlo en otra parte a los electrodomésticos?

María Elena Molina

No se salvan… Ni la

vacunación contra

el Covid, ni la Selección

Uruguaya de Fútbol

Lo peor es que los que no se vacunan nos van a arruinar a los vacunados, porque seguirán apareciendo variantes que pueden poner en jaque la efectividad de las vacunas.

Eva Perdomo

En la pasada jornada,

varios comercios de la

ciudad, principalmente

los ubicados en calle

Uruguay, cerraron

sus puertas en

conmemoración del Día

del Perdón o Yom Kippu

Los comerciantes que han adherido o celebrado Yom kipur entre nosotros ¿son judíos? Verdadera novedad para salteños que llevamos años viviendo en nuestra ciudad y recorriendo calle Uruguay. Estas letras no son anti semitas pero si consignan un hecho novedoso

Julián Benítez

Nada nuevo bajo el sol

EL Editorial dice: «Personalmente no creemos en el periodismo «neutral», «objetivo», porque los periodistas son antes que nada ciudadanos y por lo tanto tienen la obligación de dar a conocer sus ideas y explicarlas por qué piensan de esa manera». Por un lado, la Constitución permite que un ciudadano, incluyendo a los periodistas, que también son ciudadanos elijan y ser elegidos pero la función del periodista es informar a la ciudadanía la realidad. La realidad es única salvo que se quiera informar con tintes subjetivos y esa no es la función de los verdaderos periodistas.

Juan Costa

La «independencia»

de poderes en juego

En realidad, los que sustentan la situación descripta en el Editorial es la ciudadanía teniendo en cuenta sus valores. Si una sociedad tiene valores positivos o negativos elegirá a sus representantes de acuerdo a su forma de obrar en la vida cotidiana porque de esa forma se identifican con los políticos elegidos.

Esa es la razón que se cae una y otra vez en «Cada pueblo tiene el gobierno que elige» pero de los resultados la democracia no tiene responsabilidad alguna. Hay un axioma, tomar nota de como son los políticos de un país determinado y cualquiera se dará cuenta como son los valores de la ciudadanía.

costajc@gmail.com