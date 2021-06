La opinión de nuestros lectores a través de la web

El «proceso»

herrumbrado

¡Todos los Años la mima historia con la mentira Tabárez! Apoyada desde hace30 años apoyada por la prensa uruguaya que se niega a decir la verdad!!! Los comentarios ante de los partidos son lamentables, el gran sistema Tabárez, no atacar. Los 2 delanteros defendiendo su propio arco, dejando sin citar a los mejores el gran maestro de la prensa, pone contra Argentina a un jugador que es Ídolo en ese País!!!!Y cientos!!! De errores más!!!! Durante estos años, hay más de 20 entrenadores mejores que el Rey del anti fútbol, señor maestro de Escuela no siga enterrando al Fútbol Uruguayo.

Miguel Bachino

UPM Durazno

producirá energía

por biomasa; se

volcarán 100

megavatios a la

red de Ute

Poca, por no decir nada relevante como información, lo interesante es saber cuánto le cuesta a UTE la compra de esta electricidad, cuánto cuesta la infraestructura y quién la paga. Y me permito preguntarle a la redacción y al periodista visto que el diario se llama el pueblo, porque no dan información relevante para el pueblo.

José

Club de Leones Salto

Ayuí efectuó

importante donación

a la Dirección

Departamental de Salud

Como siempre los clubes rotarios y de leones, trabajando en forma honoraria para el bien de la sociedad, máximo respeto y aplausos para todos sus integrantes.

Gonzalo

EL HOY ES DE USTEDES DOS

Florentino Pérez dijo que en el futbol como en la vida todo es renovación cuando le preguntaron por Zidane, pero acá esa palabra no se conoce, ¡este personaje es el Amo total! Del fútbol Uruguayo, mediocre como Jugador Desastre!!! Como técnico. ¡Todos atrás daba pena ni ver a Suárez metido en su propio arco, Tabárez no mientas más!

Miguel Bachino

HUGO AMANCIO FAGIÁN

ROSANO Q.E.P.D.

Mis más sentidos pésames a sus hijos y a Laura.

Pablo Almeda

Salto: 35 casos nuevos, ningún fallecimiento

y 1057 casos activos

«Ningún caso nuevo» CONTABILIZADO!! Ese día hubieron dos fallecimientos, COMO MINIMO, y CON SEGURIDAD!! Nunca se dieron las cifras correctas. Se las maneja y se las disfraza como quedé conveniente.

Miriam

El pájaro de acero

quebró sus alas

Totalmente de acuerdo, y con Buby y dos colegas suyos, colaboramos en el estudio del mal de chagas, gran persona y Amigo!!!!

Arturo Arruabarrena

«Soy feliz porque

tengo a mamá y porque

tengo muy buenos

amigos que siempre

están, que siempre

te respaldan, y que,

en definitiva, es lo

que queda»

Por lo general leo con mucho interés las notas de esta Sección, donde alguna vez, humildemente, aparecí. Pero esta nota al Sr. Ítalo María Suárez me ha causado una gran emoción. Es un personaje en sí mismo, un tipo entrañable, querible. Siempre amable, sonriente, de muy buena onda. Realmente me complace haber tenido unas cuantas charlas con él, estando con Rodríguez Cristaldo, otro caballero de la comunicación. Un saludo enorme a Ítalo y mi deseo que continúe en la senda de la comunicación en estos tiempos difíciles.

Guillermo Fernández

«Soy feliz porque

tengo a mamá y porque

tengo muy buenos

amigos que siempre

están, que siempre

te respaldan, y que,

en definitiva, es lo

que queda» II

Amigo de sus amigos, no lo conozco personalmente, pero se desprende de la nota que es una muy buena persona.

Oscar

Intendente Lima visitó

Villa Constitución

donde se colocan

3 mil metros de bitumen

¡Por fin, dirán los habitantes de Constitución!

Ahora, para que el gasto que pagaremos todos incluidos los de la villa, no puede fallar el control del peso de los vehículos que circulan por esos 3 mil metros de bitumen.-que soportan un límite de peso reducido.-

Si esto no sucede el gasto ha sido en vano.

Carlos

Intendencia de Salto

comenzó con la

bituminización de

calles en barrio

Bello Horizonte

¿El intendente ha caminado en barrio Artigas?

Pedrito

Intendencia de Salto

comenzó con la

bituminización de

calles en barrio

Bello Horizonte II

No se llama bituminizacion, se llama capa asfáltica.

Es de corta duración. Tiene problemas de poceado, después de las lluvias y con el paso de vehículos pesados.

Por eso el pueblo paga más, porque compra lo más barato y se debe reparar el trabajo muchas veces.-

Carlos

LA MÁQUINA DE ERRAR

Mas allá de la Maquina de Errar, las decisiones de Tabárez son increíbles y lapidarias, poner a Torres 20 min antes, ¡¡¡del final y mantener a De La Cruz que desapareció de la cancha los2 Partidos es increíble!!! ¡¡¡Parecería que tiene muy buenas relaciones con los Representantes como paso en la Vergüenza!!!De Italia 90 30Años de un Sistema que nunca existió! ¡Porque como dijo Florentino Pérez, sacamos a Zidane porque en el Fútbol como en la Vida todo es Renovación!

Miguel Bachino

Una conmovedora

carta inédita de

Víctor Lima

Conocí al Dr.Guillermino Teixeira. No sabía de su amistad con Víctor Lima. Qué mal los «compañeros» dejarlo morir sin recursos y usar sus hermosas canciones para enriquecerse…

Silvia

Turismo Termal se

posiciona como destino

seguro para

Vacaciones de Julio

Lo que no se dice que es más caro que ir a Punta del Este en verano.

Carlos

Segunda División

Profesional. Fue

la locura del

Racing líder: 3-2

¡¡¡El Gran Maestro como lo llama la Prensa Uruguaya recién se dio cuenta!!! Desde Italia 90! 31 Años que para ganar hay que utilizar las puntas!!!! Torres, Álvarez Martínez, Viña del América Goleador en México, donde están. ¡Tabarez ya es Hora!

Miguel Bachino