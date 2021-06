La opinión de nuestros lectores a través de la web

La situación es

muy grave y

para superarla Salto debería

bajar su movilidad»

Ayer escribí mi opinión a esta nota. Hoy se me ocurre preguntarle al Dr. Machiavello ¿si el está dispuesto a donar la mitad de su sueldo? ,que por suerte debe ser como 500 mil pesos mensuales y la mitad de sus ganancias con sus negocios que posee en la salud.-

De esa manera el Estado reducirá la movilidad al 10% y con el apoyo económico de todos ayudaremos a que los ciudadanos se queden cada uno en su casa.-

Carlos

Mas de cien fallecimientos en el mes de mayo, de todas las edades, una embarazada, por DIOS.

Carla

Jefe de Bomberos

insiste en tomar

precauciones para

evitar problemas

con los elementos

de calefacción

Muy buena nota. A tomar precaución correspondiente. Gracias Diario el Pueblo y Bomberos de Salto.

Julio Señorale

Si la vocación existe, el trabajo de los bomberos lo confirma. Una tarea muy poco reconocida y apoyada por la sociedad.

Carmen

La prevención para evitar males mayores. Muy buenos consejos del jefe de bombero.

Claudio

La enfermedad que

afecta mayormente a

jóvenes de entre 20

y 40 años, y a 3 mujeres

cada 1 hombre

Gracias por la difusión. Por consultas sobre la EM

http://www.emur.org.uy

Emur: Esclerosis Múltiple del Uruguay

Celular: 095768006

300 personas participan en la primera quincena del programa Jornales Solidarios en Salto

Si la personas que reciben este apoyo económico por cumplir una tarea, todas van a recolección y barrido, solo dice que la gestión de ese sector es totalmente deficitario.

La ciudad está sucia, es una gran verdad, recolección y barrido no puede o no funciona. A pesar de eso siguen cobrando en la contribución el renglón «recección». A mi me cobran 10800 pesos uruguayos.

Carlos

300 personas participan en la primera quincena del programa Jornales Solidarios en Salto II

Ojalá exista un buen contralor, para que el plan sea exitoso, hay que enseñar a pescar, esta es la oportunidad

Rubén

Algo estaba fallando. ¿Será la razón de tener una ciudad tan sucia? ¿Será la causa de basurales de tamaños diferentes por los barrios?

¿Por será que pague $9000 de recolección y barrido? Y lo hice con el 20% de descuento.

Carlos

Hay mugre por todos lados.

Las volquetas son el fracaso, la gente no le interesa la limpieza de la puerta de la casa para afuera, solo eso explica, la mugre de los contenedores.

Raquel

¿Reventó los neumáticos? Ja ja ja. ¿Y justo en la curva? Vaamooosss.

Naca

VOX POPULI

Vox Populi dice:»Los vidrios polarizados en los vehículos se han vuelto algo bastante común en Salto». No deberían circular vehículos con vidrios polarizados porque se han dado casos de embestidas a los peatones y el conductor se ha dado a la fuga, con los vidrios polarizados es difícil ver al conductor por razones obvias. Cuando una tecnología se dirige en dirección contraria a la obtención de pruebas incriminatorias en un caso de un delito (se conoce el delito pero no se sabe quién fue) se le llama en la jerga jurídica obstrucción a la justicia que también es un delito y no debería ocurrir porque dilata el proceso de obtención de pruebas para que la justicia sepa lo que realmente ocurrió y quiénes son los actores involucrados.

Juan Costa

¡Realmente un ejemplo de madre luchadora! Ojalá muchas madres sigan su ejemplo, ¡FELICITACIONES ELVIRA!

Lilian Gutierrez

Nos encantó el historial le deseamos en todo lo que emprendan un abrazo grande de nosotros

Martina

Recubriendo las calles con «riego asfaltico» es la manera más fácil de dilapidar la plata de los contribuyentes.

¿Cuanto tiempodurara?, ¿Cuantos días pasaran en necesitar un cuadrilla para emparchar la calle?, ¿porque en uruguay todo se hace a lo «pobre»? Nadie piensa en construir rutas y calles con una duración de 10 años.-

Alguien algún día se dará cuenta que tengo razón.- Carlos

Hablemos de Mobbing

Lic. Daniela Todoroff

Psicóloga

Nada peor que trabajar en un lugar donde no hay comodidad, el usuario, cliente se da cuenta enseguida de la situación.

Todas las empresas deberían contar con un psicólogo, hay que cuidar la salud mental también

Sonia

Se sigue vendiendo humo.

Walter

Quién entiende al Frente Amplio, ahora que se abre la cultura, les parece que no es el momento

Increíble.

Susana

Mientras la gente se muere, payasesco, y el ministro tomando la fiebre, mucha tv argentina.

Simón

Felicitaciones a todos y a cada uno en su emprendimiento

Éxitos, éxitos

Cristina, la profe

Arriba chiquilines, se puede, a pesar de la pandemia, ejemplo para muchos,

Laura