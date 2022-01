«Sacarlo a Usuca, es como sacar una pata de una mesa. A nivel de técnicos de Salto, es actualmente el que más conoce la interna de Ferro Carril».

Rigió ese pensamiento en el mando de la franja. Por lo menos en la mayoría de los dirigentes. En tanto, una vez que Daniel Moreira anunció el final de su ciclo en San Eugenio, desde Ferro le alertaron: «ni hables con nadie que te volves con nosotros».



Cuando se definió la continuidad de Richard, el acople de Daniel a la medida del objetivo, porque es recuperar la dupla del 2017, que funcionó a la medida de lo buscado, para que Ferro fuese campeón salteño.

En un momento determinado desde la entraña del club, se potenció una especulación: Javier Vargas no sigue. Finalmente al «Toti» se lo habló. Se acordó. Tras su tiempo en la selección de Florida jugando el Campeonato del Interior, pegará la vuelta. Mientras el influyente directivo apuntó sin más giros: «la obligación de Ferro no deja de pasar por la historia. Si no se pelea arriba, es porque no es Ferro»