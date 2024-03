La nueva crecida del río Uruguay para los próximos días, no va a superar los 10 mts. cota que no afecta poblaciones

Ingeniero Gonzalo Sapriza Salto Grande

Los altos niveles del caudal que muestra el río Uruguay desde el fin de semana, generó preocupación en la población haciendo suponer una eventual nueva inundación.

Ante la incertidumbre general, desde hidrología de Salto Grande se brindó información sobre la operativa de la represa y los pronósticos para los próximos días , en la palabra del técnico del área Ingeniero Gonzalo Sapriza.

El profesional aseguró que según los pronósticos, si bien habrá lluvias en la cuenca de Salto Grande no tendrán un impacto de alarma.

«La situación hidrológica actual responde a precipitaciones que han ocurrido en los últimos días más específicamente en el día viernes y sábado que han dejado importantes acumulados en lo que es la cuenca más inmediata al embalse de Salto Grande. Esto provocó que los aportes aumentaran y fuera necesario realizar apertura de vertederos , con esa apertura vertederos se logró evitar que el nivel del embalse subiera por encima de las cotas normales de operación y por consiguiente los niveles aguas abajo aumentaron en el fin de semana , que fue lo que se vio en la costanera, pero en niveles que están por debajo de los 10 metros y muy lejos de las cuotas de evacuación» explicó en principio el ingeniero.

Pronósticos

Según la información oficial que maneja la represa «para los próximos días y con información hidrológica y meteorológica de pronósticos , lo que vemos es que se producirán lluvias en todo lo que es la cuenca de Salto Grande pero que no serán tan importantes como para generar ninguna alarma en los niveles . Con la información de hoy esperamos que no superen los 10 metros y bueno todos los días el área de hidrología está actualizando dicha información y esperamos no superar los 10 metros», reafirmó.

Sapriza informó además que los pronósticos se realizan a 14 días , y que en condición de vertederos abiertos se actualiza la información diariamente.

«Actualmente hay dos turbinas en mantenimiento y 12 turbinas que están funcionando»

Sumando información a la situación general el técnico de Salto Grande sostuvo que «básicamente está asociada a un centro de bajas presiones que está situado entre Argentina y Paraguay que ha estado muy quieto durante muchos días y fue de las razones por las cuales se produjeron importantes precipitaciones en el sur del país . Las precipitaciones han ido también ocurriendo en la cuenca acá en el norte del país y también en parte de la cuenca media y alta del río Uruguay»

Por otra parte aclaró que la situación estaba dentro de lo previsto .

«Estaba dentro de los pronósticos que manejábamos . Esa agua de Brasil no sería significativa como para producir ningún cambio significativo en los aportes y en los erogados de la represa . Con la información que manejamos hoy obviamente son pronósticos meteorológicos y hay que muchas veces esperar a que termine de ocurrir la lluvia . No es lo mismo que la lluvia se produzca sobre lugares donde cayeron 200 milímetros o si ocurren más al sur por ejemplo la cuenca del río Arapey que llovió menos entonces dependerá un poco donde estén esos núcleos de precipitaciones donde caigan , pero con la información de hoy y con los pronósticos no vemos que vayamos a superar los 10 metros en la costa de Salto»

Aeguró que con la información de hoy «no tendríamos desplazados»

Los pronósticos de lluvia no muestran más allá de lo que va a ser en la noche del miércoles ( anoche) y hoy jueves . Luego ya hay un centro de altas presiones que se instala en la cuenca «y va a ser buen tiempo y nosotros estimamos que dentro de siete días los vertederos estarían cerrados», dijo.

Salto Grande tiene un manual de agua que establece los diferentes modo operación en caso que la situación hidrológica se complique se empieza a trabajar en modo operaciones en crecida donde se busca el principal objetivo de minimizar los efectos adversos hacia aguas abajo y lo que se buscaría sería poder laminar ese pico de crecida aumentando los erogados y generando un volumen de espera en el lago.

Debilitamiento del Niño

Las predicciones ya más a largo plazo trimestral muestran un debilitamiento del niño «pasaríamos a fase neutra y hay algunos indicios que muestran que podríamos para el segundo semestre del año pasar a condición niña» informó también Sapriza.

Por otra parte explicó que para poder evaluar la probabilidad «lo que nosotros utilizamos es un modelo de conjuntos , son muchos pronósticos meteorológicos que se inicializan y generan diferentes realizaciones de lo que va a hacer el pronóstico de lluvias para los próximos días y en función de eso da un abanico de posibles aportes el envase de Salto Grande y con eso uno puede manejar y contemplar la incertidumbre asociada su pronóstico»