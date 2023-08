“La noche va creando historias”

Juan Vicente Román, comunicador y presidente de APC

Conduce “El Mundo del Revés” cada noche por Radio Arapey, con casi 30 años de experiencia en radio, pero además es presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC) que tuvo que capitanear un barco en plena pandemia de COVID y conoce como nadie el mal que le hace a nuestro comercio la apertura de los puentes.

1. Presidente que fue reelecto en asamblea de APC hace un tiempo y con una pandemia en el medio, ¿cómo te has sentido en esta nueva etapa de tu vida?

– La verdad que tengo un agradecimiento especial a toda la Directiva porque sentí que en aquel primer período simplemente había pasado y que tuvimos que estar muy quietos, no nos pudimos reunir y nos comunicábamos solo por WhatsApp, y en este último período ya se han logrado algunas cosas importantes, como una nueva edición del Fausto el año pasado y este año se hizo el reconocimientos a comunicadores como Lérida Peirano y Norberto “Chumbo” Sagnol o quienes se fueron antes, como Laura Giordano y Hugo Rolón, además de reconocer los 150 años del Liceo IPOLL, que lo hicimos plantando un árbol lapacho para cada uno en la Plaza de la Comunicación, la plaza de APC, en el Día del Abuelo, y un mes después llevamos adelante un taller integral para radio que fue una idea de Mario Goldmann, jornada que estuvo a cargo de prestigiosos expositores que llegaron desde Argentina y de Montevideo que fue muy importante porque nos acompañó mucha gente con ganas de capacitarse en comunicación. Son de esas cosas que teníamos en el debe.

2. Por tu trabajo en la radio, y recorriendo cada día la ciudad visitando a tus clientes, sos un observador privilegiado de lo que es la ciudad, ¿cómo ves a Salto?

– Siempre digo que Concordia siempre existió, pero la diferencia cambiaria ahora nos está matando a todos. Esto es histórico, y como gracias a dios en la carpeta de la radio tengo muchos clientes, además de cinco motos rodante que tenemos con Juanena, igual me afectó y siento que ha afectado a la mayoría de los comunicadores, primero que nada en el rubro comestibles, por ahí arrancó el tema, que fue el que se vio mayormente resentido. A esto le sumo el rubro de la noche, como los carritos, los delibery, los restaurantes, las casas de comida. Hoy la gente va por la nafta, y como comunicador pensaba que la medida de la nafta, que estuvo bien, iba a venir acompañada de algo más importante, para sobrellevar los tiempos que vivimos, y no fue así. Y no estoy en contra de las personas que van al otro lado, estoy a favor de que mañana los productos que se venden acá tengan otro precio, que el salteño gaste acá porque sea seducido por nuestros bajos precios, pero eso dependerá de factores que nos exceden.

3. Escuché una entrevista que hiciste en la radio a un comerciante local que mostró cómo es el momento dramático que están viviendo con esta situación con Argentina.

– Es verdad, fue a Ricardo Quintana, lo pongo a él de ejemplo porque sé que hay muchos como él que se están fundiendo como él, laburando. Yo hago un trabajo de campo todos los días visitando entre 15 y 25 clientes, y veo a la gente que está invirtiendo en algo que se vuelve un sustento familiar, llámese quiosco, bazar, y lo que se está viendo en algunas grandes superficies de que hay menos góndolas o que algunas están desprovistas, también le pasa al pequeño comerciante. Entonces uno se pregunta a dónde vamos a ir a parar. Ricardo tiene un carrito ubicado en Gobernador de Viana entre Vilardebó y Latorre, donde vendía bárbaro. Ese carrito tiene una particularidad, tiene un horno a leña donde hace pizzas. Su situación me tocó el corazón por lo que decidí accionar, porque vi que se estaba fundiendo laburando. Lo llamé y le pedí que contara su realidad.

4. Haz estado en radio en todos los horarios, ¿en cuál te has sentido más cómodo?

– Soy un bichito nocturno, la noche me viene bien pero por el público, los temas. Nosotros creamos la famosa madrugada de la radio. Siempre digo que nosotros con la madrugada le competíamos a cualquier programa, porque al menos una vez, todas las personas con las que me he encontrado han escuchado alguna vez la madrugada de la radio. Arrancábamos a las 22 horas y terminábamos a las 4 de la madrugada. Con la madrugada arrancamos con Alfredo Honzi, que es uno de mis grandes maestros y que quiero un montón. Voy a cumplir 30 años con la radio, entré el 1° de setiembre de 1993.

5. ¿Recuerdas cómo fue ese comienzo?

– Entré hace casi 30 años a la radio porque mi tío Milton Viera y Herz Ganzo hacían un programa que se llamaba “Un Espacio Natural”. Yo llegué a Salto para laburar con mi vieja en un emprendimiento gastronómico, pero yo tenía ganas de hacer otra cosa, a ellos les fue bien con el tiempo, pero yo me quedé en la radio porque Milton me llevó a leer las publicidades. Tenés que tener suerte, en aquel momento Pablo Campiglia, que era relator de fútbol en la radio, un tipo fenomenal, le dijo al Ruso Giovanoni “qué voz que tiene este muchacho para vender publicidad”, y ya cuando salí ese sábado del programa, el Ruso me llamó al escritorio, estábamos en calle Amorín 35, y me preguntó si quería trabajar en el fútbol, le dije que sí, obviamente, “vas a vender con Lluberas”, que en aquel entonces era el vendedor y ahí arranqué a laburar, y ya al otro mes arranqué de operador.

6. ¿Cuál fue su primer programa?

– Mi primer programa fue “La Otra Frontera”, ahí arranqué a la noche. Mi primer fan fue Federico Giovanoni. La Tere, mi segunda mamá, dejaba los sábados al Fede sentado al lado mío y le enseñé a hacer mesa. Hice la mañana durante mucho tiempo, hice la mañana en Daymán FM, la mañana en Bemba, pero como la noche no hay, sobre todo por ese contacto y por mi forma de ser, me gusta contar muchas historias.

7. No se puede contar historias o leyendas urbanas tan temprano, lo ideal es la noche.

– La noche va creando historias. Tengo condimentos temáticos según el día. Por ejemplo, los lunes son noches de baladas, los martes nos metemos en el túnel del tiempo, permitimos que la gente recuerde el Salto que pasó, ya sea con personajes, equipos de fútbol, tiendas comerciales que ya no están, la música de antes. Eso es fabuloso. El camino de la vida no lo podemos alterar, es único, pero en esencia cuando la memoria se pone a trabajar nos permite vivir dos veces esa misma situación. Es la única manera que la memoria nos traiga dos veces a la vida la misma situación. Es rememorarlo.

8. En ese no detenerse y seguir siempre programando y produciendo algo nuevo y distinto, ¿en qué anda ahora?

– Es cierto. Este próximo 15 de setiembre a eso de las 20.30 horas estaremos trayendo a Guillermo Lockhart con su mundo mágico, con su universo misterioso. Vamos a presentar un show de leyendas que van a girar en torno a muchas de las historias que Guillermo ha compartido en sus diferentes ciclos televisivos y de conferencias, entre las que se destacan quizás las más conocidas del imaginario popular. También vamos a hacer una representación con los actores de “Le Variété” de alguna situación que generalmente armamos para un show de escenario, como por ejemplo, con lo que se genera en torno a los juegos prohibidos como el juego de la copa, la ouija y otros juegos prohibidos que suelen jugarse en otras partes del mundo. Vamos a hacer un show de luces, de sonido y de efectos que van a estar muy buenos. Ya te adelanto que para acceder a este espectáculo será por invitación debido a que la capacidad estará limitada. Las invitaciones se pueden reservar en la radio, también con JVR Producciones. Como contrapartida a eso, comenzamos a generar un tour de historias por diferentes centros educativos y liceos de Salto para ir tomando conocimiento de lo que será este Tour de Leyendas con Guillermo el 15 de setiembre. Esto es parte de lo que veníamos haciendo cuando empezó la pandemia que se llamaba El Tour Mágico, y que tuvimos que pararlo.

9. Haz hecho televisión y realizado programas en varios lugares, como en el cementerio. ¿Las historias que cuentan del cementerio son verídicas o es la fantasía de la gente?

– No te olvides que es una ciudad donde la gente descansa, es una ciudad de muertos, y ahí puede pasar de todo. Lo del llanto de La Llorona es real, lo de la mujer embalsamada es real.

10. ¿Qué sigue?

– Muchos proyectos, pero concretamente en lo que refiere a APC, todavía parece algo lejano pero de pronto el tiempo se acelera y tendremos en breve un nuevo 23 de Octubre con el Día del Periodista y los Trabajadores de los Medios de Comunicación, y ya venimos reuniéndonos para preparar un nuevo acto donde estaremos reflexionando sobre los temas de actualidad que APC suele hablar en fechas como esta. Pero además, estamos pensando en sumar propuestas que llamarán la atención por algunos cambios que esperamos podamos concretar para el deleite de quienes nos acompañen.