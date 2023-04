La noche en que Fossati se metió en la historia

Universitario de Deportes le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0 a domicilio este miércoles por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, que se había puesto en marcha el martes con el 0-0 entre Goiás e Independiente Santa Fe en Brasil. El único gol para el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati llegó gracias al VAR, que advirtió por una mano de Ignacio Miramón para cortar en el área locataria un centro de Nelson Cabanillas. El árbitro uruguayo Andrés Matonte, que en primera instancia no vio bien la jugada, pitó el penal y Alexander Succar lo transformó en gol a los 85’ para el conjunto peruano, que contó con Luis Urruti los primeros 63 minutos. La próxima fecha comenzará el martes 18. Independiente Santa Fe vs Gimnasia en Bogotá. Dos días después, Universitario vs Goiás en Lima. Desde 1967 que un equipo peruano no ganaba en Artigas. No hay dudas: Fosati se metió en la historia.