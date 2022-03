Los últimos años del seleccionado uruguayo, adheridos a los salteños. Después de todo, nunca en la historia del deporte el nombre de Salto ha trascendido, como a partir de LUIS SUÁREZ y EDINSON CAVANI. Que dos jugadores conformen el binomio de delanteros de una selección, teniendo el mismo origen, se transformó en cuestión extraña. O para sorpresa del mundo. Sobre todo, porque Salto solo registra una población de 120 mil habitantes.



Ahora los dos puntas «naranjeros»con 35 años cumplidos, alcanzan la clasificación al Mundial de Qatar, restando saber la decisión pendiente del DT Alonso: si ambos integrarán la nómina definitiva.De lo que no hay dudas es que el pasado martes 29 de marzo, para Luis Alberto Suárez fue un día especial e histórico. Se mandó un golazo bárbaro, el primero ante Chile por la última fecha de las eliminatorias, pero además implicó llegar a 29 conquistas. El de más goles en la historia de las eliminatorias.Por eso hay que reconocer que fue definitivamente LA NOCHE DEL SALTEÑAZO. Por el gesto técnico a la hora del primer grito celeste y por lo que implicó en la estadística. Mientras que por estos lares, la interrogante no falta: si en estos últimos diez años el deporte salteño en general y el fútbol en particular, ha sabido capitalizar el fenómeno de Cavani y Suárez. O si definitivamente va pasando de largo.