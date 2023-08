La Noche de la Nostalgía en Salto

Un evento tradicional del destino

Por Lic.Faustina Martínez Barbieri

El próximo jueves 24 de agosto , se celebrará en el destino La Noche de la Nostalgía , ofreciendo una variedad de lugares que brindarán propuestas, desde hoteles, restaurantes, clubes y discotecas. Es un día donde se movilizaran personas provenientes de distintos puntos del país para asistir a los diferentes lugares que contarán con fiestas acompañadas de espectáculos musicales, discoteca y cena show.

Origen de esta Gran Noche de la Nostalgia

La Noche de la Nostalgia surge, cuando el 24 de agosto de 1978 Pablo Lecueder, propietario de CX-32 Radiomundo, organizó una fiesta con viejos éxitos de la música, que era la temática de su programa radial Old hits. A partir de 1978, todos los años Lecueder utilizó la víspera del 25 de agosto , para realizar la fiesta destinada a recordar y bailar los old hits con la denominación original, marca registrada, y fiesta Nacional llamada, La Noche de la Nostalgia. La idea de estas primeras fiestas era salir a bailar con la música de finales del ’60 y comienzos del ’70 que ha perdurado ya sea por su vigencia, sus cantantes o su letra. Desde los primeros días de agosto , para comenzar a anunciar la gran fiesta, las radios difundían la música de Queen, Cat Stevens, The Beatles, Dire Straits, Elvis Presley, de John Travolta; la música disco, entre otros. Con el paso de tiempo varios empresarios comenzaron desarrollar otras fiestas de la nostalgia con variadas propuestas y gamas de precios, cenas shows, bailes y hasta fiestas anti-nostalgías para las personas que quieren salir ese día pero no se identifican con la temática.

La Nostalgia de hoy

En la actualidad La Noche de la Nostalgia moviliza diversos rubros ,dando trabajo a restaurantes , discotecas, mozos , empresas de catering , servicios de seguridad , de iluminación , de amplificación , de transportes , promotoras , alquiler de infraestructura para fiestas , DJ´s , convirtiéndose en un negocio. En el rubro hotelero, los operadores se dedican a armar paquetes con cena show, discoteca y descuentos en las tarifas en ocasión a la fecha. Es uno de los eventos que abarcan diferentes grupos etarios, tanto mayores como jóvenes, casados como solteros y una de las pocas ocasiones donde todos los integrantes de las familias concurren al mismo lugar a bailar. Esta fiesta tiene tanta convocatoria debido a que el 25 de agosto es fecha patria en Uruguay y, por lo tanto, no es laborable. Con los temas las personas evocan momentos que vivieron en la época vinculados a una canción que sonaba en su tiempo. . La posibilidad de revivir esos recuerdos a través de la música se da una vez al año, en una noche única dedicada exclusivamente a temas viejos. Como mencionaba Lecueder «Recordar es lindo, pero con música mucho mejor». El Ministerio de Turismo promociona esta noche como un atractivo turístico. El 26 de agosto de 2004, mediante la Ley N.o17.825, esta fiesta fue denominada en forma oficial Noche de la Nostalgia, estableciendo en su artículo 2.o: «El Ministerio de Turismo incluirá en los eventos de carácter turístico a la Noche de la Nostalgia, promocionando la misma en el exterior a través de Embajadas, Consulados y oficinas comerciales». Se ha convertido en un atractivo, tornándose en un evento tradicional del Uruguay, donde personas provenientes de diferentes países nos visitan movilizados por el evento. En cada departamento hay por lo menos entre 15 y 30 fiestas entre privadas y públicas, con muy buena concurrencia.