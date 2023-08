La Noche de la Nostalgia cumple 45 años: un poco de historia

Empresario, hombre vinculado desde siempre a la música y la comunicación, Pablo Lecueder es el nombre del creador de La Noche de la Nostalgia. En más de una ocasión, el propio Lecueder ha narrado a EL PUEBLO que esta celebración surgió cuando el 24 de agosto de 1978, organizó una fiesta con viejos éxitos de la música, que era la temática de su programa radial Old hits. En aquel momento era propietario de CX-32 Radiomundo. A partir de 1978, todos los años Lecueder utilizó la víspera del 25 de agosto para realizar la fiesta destinada a recordar y bailar los “old hits” con la denominación original, marca registrada, y fiesta nacional llamada La Noche de la Nostalgia.

Consultado sobre cuáles eran los objetivos de aquellas primeras fiestas realizadas los 24 de agosto, dijo que la idea era salir a bailar con la música de finales del ’60 y comienzos del ’70 que ha perdurado ya sea por su vigencia, sus cantantes o su letra. Desde los primeros días de agosto, para comenzar a anunciar la gran fiesta, las radios difundían la música de Queen, Cat Stevens, The Beatles, Dire Straits, Elvis Presley, de John Travolta; la música disco, entre otros.

Con el paso de los años, otros varios empresarios comenzaron a desarrollar otras fiestas “de la nostalgia” con variadas propuestas y gamas de precios, cenas shows, bailes y hasta fiestas “anti-nostalgia” para las personas que quieren salir ese día pero no se identifican con la temática.

Pablo Lecueder: “un día dijimos: vamos a escuchar otra cosa, otra música, algo más viejo, y así surgió, con algo así de simple”

«Es verdad, iniciamos esto el 24 de agosto de 1978; es decir, esa fue la primera vez que se hizo oficialmente, yo tenía solo 21 años, pero desde los 16 ya tenía un programa de radio, Olds Hits, en el que difundíamos música vieja…Y si alguien tiene dudas que esa fue la primera fiesta oficial como Noche de la Nostalgia, puede consultar los archivos de Diario El País, ahí se puede comprobar», comentaba Lecueder hace un par de años.

Poco a poco las fiestas en la víspera del feriado del 25 de Agosto fueron aumentando en cantidad y en dimensión, en todo el país. Todo fue cambiando. Pero al decir de Pablo Lecueder, «los cambios son cambios, no son ni buenos ni malos, el tiempo va cambiando, se va sumando gente… Primero éramos solo gente joven que acostumbraba a salir a bailar todos los fines de semana, y un día dijimos: vamos a escuchar otra cosa, otra música, algo más viejo, y así surgió, con algo así de simple».

¿Cómo fue aquella primera Noche de la Nostalgia, hace 45 años?

Cuenta Lecueder: “Fue un gran éxito. Fue una fiesta muy divertida y a la gente le encantó. Pasaron los meses, vino el verano, y empezamos a pensar de vuelta cuándo repetir la fiesta y ahí se nos ocurrió repetir la fecha, ¿por qué no hacerlo de nuevo el 24 de agosto? En realidad le llamábamos La Fiesta de Old Hit, después vino el nombre Fiesta de la Noche de la Nostalgia, un nombre que sé que a veces se discute mucho, porque hay gente que identifica nostalgia con dolor, con pérdida, con sufrimiento, pero bueno… Lo cierto es que fue un éxito muy grande. Nos habló gente de diferentes locales bailables y nos decían: ¿qué están haciendo ustedes, que la gente viene acá y quiere escuchar música vieja?. Aquella primera vez que hicimos la fiesta fue en el boliche Ton Ton, al año siguiente también, luego la hicimos en Lancelot, luego en Magique y luego definitivamente en Zum Zum.

Pero nos pasó que por ejemplo que una vez que se hizo en Ton Ton y en Lancelot, pensábamos que era en los únicos dos lugares que se estaba haciendo un baile y sin embargo nos encontramos con que se estaba haciendo en varios lugares, y dijimos: esto se nos fue de las manos. Pensar que lo pensamos originalmente solo para promocionar una radio y un programa de esa radio. Siempre fue sí, algo muy bien cuidado, pero para promocionar eso, los contenidos del programa de radio, no para hacer dinero por ejemplo”.

“La Noche de la Nostalgia es ideal para recordar aquellos buenos momentos”

Mario Goldmann, comunicador y disc jockey

Mario Goldmann es comunicador radial y televisivo, locutor y disc jockey, que viene trabajando con la música desde la década del 90, lo que lo transforma en un referente en estos días de nostalgia musical.

– ¿Qué significa para vos lo que es la Noche de la Nostalgia aquí en Salto?

– Es como volver a la época de cuando uno era un poquito más joven, quizás con alguna cana y kilitos menos. Es revivir aquella época sana donde uno podía ir al boliche, al baile como se decía antes, poder salir, disfrutar, bailar, tomar algo, y volver a la casa tranquilo, caminando. En mi época lo que estaba de moda eran las discotecas de Costanera Norte como Oasis, de hecho donde yo trabajaba. Hubo otras discotecas, es sabido. En esa época, y me refiero a los 90, tampoco había horario para finalizar. En mi caso arrancaba como disc jockey a eso de las 22.30 o 23 horas a pasar música y terminábamos a eso de las 8 u 8.30 de la mañana. Capaz que era un horario bastante extenso, pero de todas maneras uno se iba a su casa tranquilo, sin ningún problema, caminando, como se iban todas las barras o el boliche que podía, disponía de un vehículo para llevar principalmente a las damas, que en esos tiempos se cuidaba un poco más. Fue una linda época donde también la música era otra, más sana, por decirlo de alguna manera, no se desprestigiaba a la mujer como pasa ahora con los reggaetones y estas nuevas versiones que están apareciendo.

Por eso digo que todo era mucho más sano, habría de pronto cosas malas como en todos lados, habrían personas que se portaban mal como en todos lados, pero se trata de recordar aquella época donde las canciones también duraban mucho más en la mente de la gente porque no había esta invasión como la que hay ahora de plataformas de música. Entonces una canción podía estar en el número uno de tres a cuatro semanas, por lo que las canciones duraban sonando mucho más tiempo, y para escucharla tenía que poner la radio del programa que tenía esa canción y solo ahí la podías escuchar. Por eso ahora las canciones aburren tan rápido porque si querés la escuchás cincuenta veces o todo el día. Eso también permite que haya mucho más flujo de canciones, y el impulso que les dan las redes sociales y las plataformas es muy importante.

– De aquellos 90 a hoy han pasado algunos años, ¿cómo se vive en este tiempo la Noche de la Nostalgia?

– Si bien me caracterizo por haber vivido los 90 como disc jockey, tengo bastante experiencia de los 80 por las personas que me secundaron como Johnny Richard, el recientemente desaparecido Ruben Balbuena, Martín Motta, Paulo López que hoy no está en Uruguay, vive en Estados Unidos. Son las personas que más o menos me guiaron sobre cuál era la música que se bailaba antes que yo fuera disc jockey, luego uno va aprendiendo y absorbiendo la experiencia con quien uno trabaja, como lo que venimos haciendo desde hace algunos años con Néstor Racedo en lo que es la Noche del Reencuentro, y otras fiestas en Uruguay, en Argentina. Básicamente la música y la Noche de la Nostalgia es ideal para recordar aquellos buenos momentos.

– Hombre de radio pero ahora sumado a tu retorno a la televisión, imagino que en estos días previos la programación musical debe estar cargada de nostalgia.

– Sin duda. De hecho, tengo varias propuestas radiales. Hago un programa que va de una a cuatro de la mañana en Alegría FM que se llama “Trasnoche con FM”, que aprovecho para invitarlos a todos a que lo escuchen, donde pasamos música actual, porque de hecho nosotros también vivimos de esto, por eso nos damos el lujo de poder opinar que la música de antes era mejor a la de ahora, porque escuchamos y pasamos lo nuevo. Eso permite además que la televisión, como teníamos en los 90 el mismo programa, “Video Top” (hoy por Canal 4 Flow), sea el momento ideal para revivir esas canciones que muchas veces no teníamos la posibilidad de ver los videos, era con mucha suerte escuchar la canción, pero no sus videos. Hoy, a través de estas redes que también la usamos a nuestro favor, porque no todo es negativo, cuando uno aprende a usar estas nuevas plataformas y redes a favor, también es bueno porque nosotros recopilamos canciones de ahí, tenemos una base de datos bastante importante en el canal donde también hacemos esto, recordamos estos viejos éxitos y ahora además los podemos ver.

– ¿Trabajas en esta Nostalgia?

– Sí, claro, infaltable en esta noche y aprovecho para invitarlos a todos porque estaremos con Víctor Hugo Solís, Néstor Racedo y todo un gran equipo en Le Park este 24 de agosto. Los esperamos a todos para pasar una noche de nostalgia y reencuentro.

Un «Volver al Pasado» muy presente con música nostalgiosa que llega a México y España

Gustavo Suetta

Desde muy jovencito Gustavo Suetta es fiel al estilo musical que generó La Noche de la Nostalgia. Para él la música de los 80 sigue siendo su presente, llegando actualmente a públicos lejanos con su programa Volver al Pasado.

La música «ochentosa» sigue vigente no solo en aquella generación, sino en las nuevas que reversionan constantemente los «clásicos», nos asegura uno de los referentes salteños de la nostalgia.

De la mano de los programas de radio, desembarca en los bailes de La Nostalgia con los empresarios más destacados de la tradicional noche uruguaya. Es así que se suma a Johnny Richard y su discoteca El Bar durante varios años . Acompañó al recordado Miguel Iriarte de quien dice fue un visionario y con quien aprendió mucho. Destaca también el trabajo con Coli Pirotto y Richard Olivera en La Bambola.

Son varios los espacios que Gustavo recorrió llevando su música , El Bar, Casa Piedra, Parador Ayuí, El Polo, el Peñon y el Club Remeros.

Pero lo que impulsó sus participaciones en la Noche de la Nostalgia fue la difusión musical que relizaba y realiza en las radios.

«Mis inicios con la música fue en el año 1993, cuando siendo un adolescente comencé en Emisora del Exodo con Leonardo Vinci, ahí conocí a personas que conocían mucho de música y de radio . Comencé a practicar y después de 3 meses tuve mi primer turno de trabajo.»

Suetta, hoy con 46 años, recuerda que permaneció en del Exodo hasta el año 1996, pasando a Nueva Era FM , también se integró a radio Tazmania de Concordia que después se instaló en el año 2000 en Salto con Siglo 21 Tazmania.

«En los años 2000-2001, comencé el proyecto radial Volver al Pasado, nombre que surge porque mi película favorita es Volver al Futuro desde ahí que cambiando una palabra quedó el nombre. El contenido era difundir música mayormente de los años 80 junto a mi amigo Juan Rosas que es el locutor, porque yo no lo soy, así que haciamos juntos el programa, yo encargado de la producción y selección de la música, y Juan la locución. Esto fue hasta el año 2003, 2004»

En esa època comienza su etapa como DJ en las fiestas de La Noche de la Nostalgia.

«Fui convocado y realicé muchos eventos con Miguel Iriarte en un principio. Para mí Miguel fue uno de los visionarios de Salto y con quien aprendí muchísimo. También al principio de los 2000 hice fiestas con Luis Eduardo Coli Piroto en el Peñón, y desde 2005-2006 trabajando con diferentes empresarios , por ejemplo Richard Olivera de La Bámbola, con Víctor Hugo Solís un par de eventos , y para mí las fiestas que tuvieron más repercusión durante varios años fueron las de Johnny Richard en lo que era El Bar y después exBar que fueron la mayoría de los años en la Costanera Norte. Participé también en Club Remeros, hasta el año 2018 participé todos los años en Noches de la Nostalgia»

Volver al Pasado y su presente

En relación al programa radial Volver al Pasado, Gustavo Suetta nos cuenta que desde el 2004 se hizo un parate por los trabajos de ambos (él y Juan Rosas) » que nos impedían cotinuarlo. Después por un tiempo Juan hizo solo el programa en radio Ozono y en 2018 lo retomé solo yo. Por nuestras obligaciones laborales nunca más pudimos coincidir para hacer el programa juntos»

Sobre la música de los 80, que es la esencia de su programa , nuestro entrevistado sostiene que » soy fiel a ella porque me formé con esa música yo era muy adolescente , tenía 13 años cuando colaboraba en discotecas por ejemplo con Martín Motta en la discoteca que se llamaba New Face , siempre escuchando buena música, y en la radio Del Exodo el 90% de la programación era música en inglés , muy buena música, y gente que sabía mucho como Sergio Silveira, Nestor Racedo, Miguel González, Alberto Laurencena, Wilson Ferrao con quien tenía una gran amistad. Tengo una fuerte conexión con esa etapa de mi vida»

«Ahora le estoy dando un fuerte impulso al programa . Se está emitiendo en estos momentos en varias radios en nuestro país. Sale en Salto en radio Ozono y Música de Más online que es de Mario Golman , también se trasmite en Mercedes y Maldonado. En Argentina salimos en Concordia en radio Federal y en Córdoba en queasísea.com.»

Pero el alcance de Volver al Pasado va mucho más allá.

«Con estas vinculaciones en distintas ciudades y con Mario Golman por la globalización de radios que el maneja , a fines del 2021 es que surgieron propuestas desde México y después desde España. Entonces el programa Volver al Pasado se está emitiendo en Veracruz -México y en Barcelona en una radio online.»

Suetta asegura que el programa emite música de los 70 pero mayormente de los 80 sobre lo que hay muchísimo material.

Comenta también que actualmente cada vez más se encuentran más reversiones de esa música llevado a electrónica por ejemplo en la escena dance del mundo, «y se ve cada vez más en las películas temas de los 70 y 80 incluso en películas de animación para los niños.»

«Esta Nostalgia invitar a los salteños que vayan a las diferentes opciones, que disfruten y que por favor si beben alcohol tengan una persona designada. Que disfruten de la música de otra época y de las ambientaciones diferentes para las que los empresarios dedican mucho tiempo y esfuerzo» saluda finalmente este gran referente de la música retro, oldies, o clásicos como se le suele decir.

“Es preferible que el control lo tengamos desde Tránsito para que no sea un descontrol de la gente”

Henry Albarenque, Director Movilidad Urbana IdS

EL PUEBLO consultó a Henry Albarenque, Director de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto, sobre el operativo que se viene coordinando con las distintas instituciones que forman parte del CECOED y que se estará implementado en la noche del 24 y la madrugada del 25 de agosto durante la conocida Noche de la Nostalgia. Cerca de doscientas personas estarán abocadas al control vehicular y este año sumará la novedad de realizar un operativo de tránsito en la ruta que va desde Salto Grande hasta la puerta de nuestra ciudad previendo la posible tentación de cruzar la frontera para pasar esa noche en la vecina ciudad de Concordia.

– ¿Cómo se viene trabajando en la coordinación del operativo de tránsito para esta nueva Noche de la Nostalgia?

– En estos días tuvimos una reunión en CECOED, donde estuvieron todas las instituciones más allá del de la seguridad y la de Tránsito, también estuvieron representantes del INAU, de la Salud, todos los que estarán trabajando esa noche en los puntos donde estarán las mega fiestas y también los pedidos de fiestas por fuera. Con esos datos empezamos a trabajar en lo que va a ser el operativo. Estuvimos compartiendo información con la policía, con la Guardia Republicana, con la Caminera y la Prefectura, para poder tener el máximo de personal de cada institución para hacer un operativo de tránsito grande. Más allá de lo que implica el tema de la seguridad por parte de la policía, habrá cinco puntos de control que estarán trabajando. Por ejemplo, dos puntos en la zona Costanera Norte, lo que es Apolón, Garibaldi, y tres equipos estarán trabajando dentro del microcentro y la Zona Este, de ahí lo de los cinco puntos de tránsito que además, se estarán moviendo, no estarán fijos, sino que cada media hora o cada cuarenta y cinco minutos se van a estar moviendo. Eso ocurrirá en la madrugada del 25, pero nosotros estaremos igualmente comenzando nuestro trabajo el día anterior con el turno de la tarde, donde estaremos haciendo operativos junto a la policía después de la hora 18, por fuera de lo que es el microcentro, en la entrada y salida de algunos barrios.

– ¿Cuántas personas se estima que estarán destinadas para este gran operativo de la Noche de la Nostalgia?

– Como siempre, con todo el personal, no solo en los cinco puntos de control, sino que la policía tendrá un gran operativo de seguridad, Guardia Republicana, Caminera, Prefectura, la Intendencia de Salto junto a CECOED e INAU, siempre salimos esa noche a trabajar en un número cercano a las doscientas personas.

– ¿Cuánta gente se estima que podría llegar a salir esa noche ahora que pasó lo más complicado de la pandemia?

– Pensamos que vamos a volver a los movimientos del año 2019, pero ahora tenemos un plus, todos sabemos lo que es la salida a Argentina por el lado de Concordia, entonces van a haber operativos que estarán trabajando fuertemente desde Salto Grande a la puerta de Salto en lo que es la noche, en la madrugada y también al regreso, tenemos ese punto de control que estará trabajando en esa zona, por lo que vamos a solicitar y ya está coordinado, el apoyo policial de la Guardia Republicana.

– ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para quienes manejen esa noche?

– Por supuesto que deben salir con la documentación correspondiente tanto del que maneja como del vehículo, además de dejar claro que el que maneje no tome alcohol ni que tampoco consuma algún tipo de droga porque los operativos estarán basados en estos exámenes de droga y de lo que son las espirometrías. Recordemos también que se incauta el vehículo por no tener licencia o porque el control de la espirometría o de droga dé positivo en los exámenes correspondientes.

– La última palabra es suya con algún mensaje para quienes decidan salir esa noche.

– Recordar que ya nosotros desde antes, desde el 23, con la parte de educación vial vamos a estar haciendo un mano a mano en calle Uruguay y en la zona del shopping el día 24, para entregar información y hacerle llegar a las personas que conduzcan en nuestro tránsito en un mano a mano lo que es el control que vamos a estar haciendo, pero que nuestra intención y principal objetivo es cuidarlo haciendo prevención con todo lo que estaremos llevando adelante para que así puedan volver a su casa, que eso es en definitiva lo más importante, que salgan a disfrutar de esa noche y vuelvan a su casa. Así que esto de la educación vial lo estaremos llevando adelante fuertemente el 24 para poder llegar así a la gente, que sumado a los operativos que estaremos desarrollando en la noche, podremos tener una noche tranquila porque como siempre digo, es preferible que el control lo tengamos desde Tránsito para que no sea un descontrol de la gente.

“La noche de la nostalgia es una complicidad de generaciones”, sostiene

Psicóloga Nathalie Muape Arce: “La nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria”

En busca de la visión de un profesional de la psicología sobre este tema de hoy, la Nostalgia, EL PUEBLO fue esta vez a conversar con la Psicóloga Nathalie Muape Arce.

Al comienzo discurrió la charla acerca de qué podríamos hablar cuando decimos Nostalgia, ya que el término es muy amplio y abarcativo, y se lo puede ver por lo tanto desde muy variados enfoques. Incluso en un momento nos preguntamos con la entrevistada: ¿hablaremos pura y específicamente desde el punto de vista psicológico de lo que es ese sentimiento, o mezcla de sentimientos, o tocaremos también el tema de las fiestas, bailes, celebraciones, músicas y alegría que envuelven esta fecha tan especial?

Dijo en un momento la profesional: «La nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria, al cual podemos acceder conscientemente y tal vez recurramos continuamente durante nuestras vidas, para reforzar nuestras emociones…Estos profundos sentimientos del pasado nos ayudan a afrontar el futuro…”.

Lo cierto es que luego el diálogo fue tomando forma y estos son los pasajes medulares que surgieron del mismo:

-Actualmente, desde hace unos años tal vez, da la impresión que la nostalgia causa un sentimiento más positivo de lo que parece en concepto en sí…

En estos tiempos en los que tanto ha cambiado nuestra vida, todos hemos sentido nostalgias de muchas cosas…Nostalgia de sitios a los que íbamos, de la música que oíamos, las personas que formaban parte de nuestra vida…

-¿Y qué es sentir nostalgia?

Depende…Podemos sentir nostalgia de lugares, relaciones, de otras etapas vividas en las que hacíamos cosas diferentes e incluso éramos distintos de lo que somos ahora…

-¿La nostalgia es una emoción más bien positiva o negativa?

Todas las emociones son positivas, aún las negativas, pues siempre tienen una razón de ser y de hecho las emociones de tonalidades desagradables son las que más impactan para nuestra supervivencia.

-Alternemos un poco: hablando de nostalgia, ¿qué significado cree que tiene en la gente «La noche de la nostalgia»?

Se trata de una noche para rememorar los grandes éxitos de épocas pasadas, es una celebración que comenzó promoviendo la música de finales de los años 60, 70, 80, 90, 2000, llamada la noche de los recuerdos. Aunque el concepto se asocia con tristeza y melancolía, en Uruguay es motivo de fiesta y se transforma en alegría

-¿Qué tipo de beneficio nos puede dar el sentimiento de nostalgia en el contexto de esta fiesta?

La nostalgia es una celebración que no excluye a nadie, no importa edad, origen o sexo. Esta fiesta remite a la memoria colectiva y lo nostálgico se toma como algo positivo, a pesar de que la mayoría de las definiciones acerca de la nostalgia no la toman de esta manera. Puede tener un carácter positivo porque cuando una persona rememora algo del pasado que la hizo sentir bien, sirve como puntapié para generar algo bueno en el futuro. Como decía, la noche de la nostalgia en Uruguay se transforma en alegría Es la explicación para recuperar los momentos que se han escapado mientras éramos felices con una música que nos transporta no solo por el mundo sino por la amplia gama de emociones compartidas. Diría que la noche de la nostalgia es una complicidad de generaciones que vivieron intensamente esa conexión con la música y la realidad que las unía.

¿Saldrán a divertirse este año los salteños?¿Acostumbran a hacerlo?

Si piensan este año salir a divertirse en La Noche de la Nostalgia, pero además si es algo que acostumbran a hacer, sobre esto EL PUEBLO salió a la calle a conversar con los salteños. Una de las cosas que se repitió en varias de las personas que hablaron, es el tema de la pandemia; para muchos, marcó evidentemente un antes y un después.

-Mario, 42 años:

“Ahora no salgo, pero por nada especial, no sé…Si no me equivoco hasta el año antes de la pandemia íbamos todos los años con mi señora a algún baile, o nos reuníamos con la barra de amigos en alguna casa, después se fue perdiendo esa costumbre. La verdad que hoy me quedo en casa nomás”.

-César, 36 años:

“No, nunca fui de salir esa noche, como tampoco en Navidad o Año Nuevo…Son fechas que me parece que al salir mucha gente, no estás del todo tranquilo. Por lo menos yo prefiero cualquier otra noche, otro fin de semana cualquiera que está todo más tranquilo y para mí al menos se disfruta más…”

-Ana Lucía, 49 años:

“Somos de ir a alguna cena show sí, con mi esposo, tampoco es algo que lo hacemos sí o sí todos los 24 de agosto, ahora por ejemplo hace creo que dos años que no salimos a ningún lado, pero es algo que nos gusta, cenas donde tocan orquestas en vivo y arman repertorios de temas viejos, está muy bueno…”.

-José, 46 años:

“Acordate que la pandemia cortó todo y después no retomamos más…Hasta ese momento teníamos la costumbre de ir siempre con un grupo de amigos a cenar y bailar, a un restaurant del Daymán por ejemplo me acuerdo que fuimos varias veces, pero después ya no. Este año la verdad que no tenemos nada pensado, no sé todavía”.

-Claudia, 62 años:

“No, no, para baile ya no estoy (risas)…¿Y salir a dónde si para todo se precisa plata y todo está carísimo?. No, ni pensar, no puedo ni que quisiera”.

-María Laura, 38 años:

“Sí, hace años que salimos, te diría que desde que dejamos de ir a los bailes más bien de adolescente, así que hace como 20 años que salimos en la Nostalgia sí…Solo no salimos en aquellos años que no se podía hacer bailes por la pandemia, 2020, creo que 2021 también, aunque incluso ahí hacíamos algo tranqui en casa, nos divertíamos entre pocos…”.

-Miriam, 32 años:

“Este año ni idea qué haré…Otras veces he ido a bailar sí, a lugares donde hacen fiestas especiales por esa noche, no a las discotecas comunes de chiquilines. Se pone muy bueno, pero también hay otra cosa, la plata (risas)…, mire que no es fácil tener plata para ir a un baile…”.

-Guzmán, 51 años:

“Alguna vez fui a bailar, algunas veces mejor dicho, pero hace tiempo ya que no salgo a ningún lado de noche, ni a la esquina de casa, está todo muy complicado, peligroso, y esa noche menos, fijate que va a haber mucho más movimiento, hay gente que se enloquece como si terminara el mundo…No sé, me parece que no salís tranquilo. También, en la época que yo salía, veía más propuestas, ahora no escuché mucha propaganda, como si se hubiera apagado mucho, o capaz soy yo que no le presto mucha atención, pero la verdad que para este año no escuché nada prácticamente”.

-Estela, 65 años:

“A mi esposo le hablaron de un restaurante que parece va a estar lindo este año, con música y todo eso…Pero no sabemos todavía si vamos a ir. Alguna vez hemos salido pero temprano, a dar una vuelta por el centro, la costanera, o a alguna pizzería, y para las 11 o 12 de la noche ya estamos de vuelta, no da para mucho más”.

-Aníbal, 53 años:

“Sí, es muy probable que sí, algo vamos a hacer. Menos cuando estábamos con el tema del Covid, que no se podía hacer casi nada, los demás años siempre hemos organizado alguna salida con otras parejas de amigos, así que lo más seguro es que algo vamos a inventar para hacer, aunque sea un asado para juntarnos y charlar, escuchar un poco de música”.