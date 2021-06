La natación tras la clasificación a los Juegos

La natación uruguaya encara su recta final en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, cuyo plazo final para definir los dos representantes celestes por cupo de universalidad cerrará el próximo domingo 20 de junio.

Para ello, todos los deportistas apuestan a una última competencia con la posibilidad de conseguir este lugar, la chance final.

La natación tiene dos grandes caminos, según la web FutbolUy para conseguir el pasaje a la máxima cita deportiva, el primero es alcanzar la marca «A» (mínima exigida por la Federación Internacional de Natación) que otorga el pasaje directo, algo que en los papeles es muy complejo para nuestro país. La otra es por intermedio del cupo de universalidad.

Este último se otorga al mejor representante masculino y femenino de cada país afiliado a FINA, siempre y cuando no establezcan marcas mínimas y la idea es que todos puedan estar representados en los Juegos Olímpicos.

En el caso de Uruguay, la Federación definió que se le otorgará el cupo clasificatorio al nadador que consiga el mejor porcentaje respecto a la marca «B».

Al día de hoy quienes están consiguiendo el mismo son Enzo Martínez (50 metros libres con 22.44) y Nicole Frank (200 metros combinados con 2:18.24)

La última bala

El plazo para mejorar marcas o defenderlas cerrará el 20 de junio, por lo cual todos los nadadores celestes volverán a tirarse por mejorar sus registros.

En el caso de la rama femenina, las que aún tienen chance participarán en el «Campeonato Nacional Interligas» que se desarrollará en el Complejo Acuático de Barranquilla, Colombia, del 15 al 19 de junio.

Allí, la olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, Inés Remersaro, nadará los 50 y 100 metros libre, mientras que la juvenil Micaela Sierra hará lo propio en los 100 y 200 metros pecho.

Frank, en tanto, competirá para tratar de asegurar su cupo a Tokio, participando en los 200 metros combinados y los 200 metros pecho.

En el caso de los varones la situación es más compleja, ya que Martín Melconian, debe esperar por una respuesta favorable de Luxemburgo para poder nadar en el denominado «CIJ Meet», prueba que esta limitando sus inscripciones por la pandemia del COVID-19.

Si esta situación no se destraba, Melconian no volvería a nadar en los plazos necesarios y por ende Enzo Martínez aseguraría su clasificación a Tokio. Un cierre a pura competencia en la natación que define quienes serán sus dos representantes en Japón, con los relojes como principales protagonistas.