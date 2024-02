La música de Federico Palacios sigue conquistando a varios países

Por Jorge Pignataro

Y no solo porque desde París (donde reside desde hace años) este clarinetista salteño permanentemente realiza giras con conciertos por diversos países, también porque ahora su primer disco (del año 2010) está disponible en Spotify (servicio de música digital), lo que asegura la llegada a un público mucho mayor.

Federico no oculta su alegría: “Después de 14 años -ha escrito-, mi álbum debut, grabado en el Conservatorio Internacional de Atenas, Grecia, acaba de ser lanzado en las redes sociales y plataformas de streaming en todo el mundo. ¡Estoy súper emocionado! A pesar de que esta es una grabación de tan solo unos años y, personalmente, ya no me identifico con este sonido estético, estoy orgulloso de lo que hemos logrado con mi querido amigo, y pianista, Panagiotis Giannakakis. Depende de ustedes disfrutar ahora”.

Titulado “Yvi Piahu: Nex Land”, el álbum contiene dieciocho canciones:

Contradanza

Vals Venezolano

Onírica I

Onírica II

Onírica III

Sonata I en forma Sonata

Sonata II Largo

Sonata III Rondo en Variación

Pacific Serenade I Con Nostalgia

Pacific Serenade II Semplice

Pacific Serenade III Theme

Pacific Serenade IV Recitando

Truxillo

Canto y Danza de los Innúmeros I

Canto y Danza de los Innúmeros II

Fantasía

Sonus Dulcis

Tango-Études III

Sin dudas, como lo vienen sosteniendo especialistas en música y el público en general, este será uno de los tantos éxitos que Palacios seguirá cosechando de aquí en más. En tanto en las retinas y oídos de los salteños sigue estando muy presente el excepcional concierto brindado el pasado 21 de julio en Teatro Larrañaga (acompañado por el guitarrista también coterráneo Omar Espinosa) y aguardan que se repita pronto.

Para acceder al disco se debe ingresar al siguiente link: