La mujer cooperativista

Zully Rivero

En marzo se celebra el día de la mujer, es una fecha para la reflexión y sobre todo de reconocer la labor y el lugar que ocupan las mujeres en el mundo y en algunos casos el hecho de empoderarse con proyectos y trabajos donde llegan a sobresalir, siendo ejemplos en nuestra sociedad.

En este caso, una labor muy destacada es la de Zully Rivero, quién junto a un grupo de mujeres en plena pandemia encabezó un equipo que recolectaban y brindaban abrigos a los más necesitados. También canastas de alimentos para los más necesitados. Ese espíritu fue contagiando y cautivando a otras que se sumaron a la causa.

¿Cómo surge el interés por el cooperativismo?

«Me desempeño como auxiliar de servicio, cooperativista, mujer jefa de hogar.

Mi interés surge a través de la falta de trabajo, ya tenía un conocimiento básico sobre el cooperativismo, este mundo cooperativo es muy subyugante, aprendes y brindas conocimiento, te empodera y a la ves te genera compromiso de sociedad más justa y equitativa.»

¿Que rol cumple en la mesa Intercooperativa?

«Mi rol en la mesa intercooperativa es el de la comisión fiscal, también soy parte de la comisión de Género junto a otras cooperativistas.»

¿Que representa para ustedes el 8M?

«El 8M es un día de reflexión, de asumir compromisos, de reivindicación, de memoria a tantas Mujeres que eligieron la lucha como modo de vida, sentimientos de sonoridad y empatía, lucha constante por los derechos de las más vulnerables, niñas y mujeres que en silencio se abren camino, compromiso de generar conciencia de que juntas podemos lograrlo.

Estamos en constante lucha para lograr roles importantes dentro de las cooperativas. Generalmente no somos tomadas en cuenta, no somos escuchadas, se complica la asistencia a Asamblea por tener el cuidado de los hijos, no somos consideras al momento de elegir autoridades, tratamos de lograr que nos tomen en cuenta como personas capaces, se establece acuerdos para que seamos escuchadas, y sean las mujeres las líderes de las diferentes comisiones.»

¿Cómo y cuándo nace la comisión dónde usted participa?

«Nuestra comisión nace en el 2021 en el marco del proyecto Cooperación con Equidad llevado adelante por la FCPU , nuestro objetivo es lograr políticas de equidad, colaboración y compromiso a seguir buscando soluciones a través de cambios normativos.

¿Coordinan a nivel nacional con otras cooperativas?

Participamos de encuentros con Comisiónes de Género de mesas nacionales , nos reunimos en forma mensual con la Comisión de Género de Cudecoop, lo hacemos por zoom o presencial. Aportamos nuestras ideas o propuestas al desarrollo de proyectos de trabajo territoriales.»

«Para este 8M realizamos una intervención en el centro de la ciudad, DESPERTAR VIOLETA, elaboramos carteles para participar de la marcha.»

¿Que trabajos han realizado junto al grupo de cooperativistas?

«Hemos brindado ayuda a madres jefas de hogar y personas solas en situaciones de vulnerabilidad mediante entrega de canastas en los meses de invierno durante la pandemia, en el pasado invierno recabamos donaciones de abrigos los cuales fueron repartidos en colectivos, llamamos a esa campaña, ABRIGANDO CORAZONES.»

¿Cómo está constituida su cooperativa?

«Mi cooperativa es de trabajo actualmente somos 9 socios y 2 contratados , somos auxiliar de servicio, y limpia vidrios, realizamos cursos de capacitación coordinando por los PROCOOP dictados en ECAS locales, contamos con un equipo técnico pertenecen a INEFOP , mi rol es el de la secretaria, cada socio pertenece a un cargo en las diferentes direcciones, comisión Directiva, comisión fiscal, comisión electoral y una CEFIC, estamos en actividad al día de la fecha»

Su visión sobre el rumbo del cooperativismo.

Actualmente son muchos los grupos de personas que integran una cooperativa, es que el sentir de la ayuda se demuestra en estos hechos, con bases sólidas en la solidaridad y el servir a quienes más lo necesitan.