LA MISIÓN AGRARIA

El presidente de la Liga de las Colonias Agrarias, JUAN CARLOS GÓMEZ, no hizo menos que plantear limitaciones «que podemos tener, pero también la voluntad del crecimiento, en todas aquellas áreas que hacen a nuestros seleccionados jugando en el Campeonato del Interior. Que el Cuerpo Técnico y los jugadores, sepan que el fin es ese: poder aportarles la mejor estructura posible. Bajar al mínimo lo que no se puede y alentar lo que es posible»-

El presidente ya tiene suficiente experiencia sobre su espalda y rescata momentos no tan lejanos, en que a la agraria no le faltó protagonismo.

En ningún momento se puso duda: Liga Agraria iría a afrontar nuevamente el certamen que impulsa. Por eso, con algo menos de dos meses respecto del inicio del Torneo, pactado para el fin de semana comprendido para el 14 y 15 de enero, los planteles se echaron a andar. La naciente misión de la agraria.

LA HORA DE LOS DT

Tanto Martín Barreto como Ángelo Martínez, estrecharon vínculos en Ferro Carril. Aunque uno será el estratega de mayores y otro el de juveniles, entre ambos no faltarán «el puente tendido en pro de la Liga Agraria toda».

La presentación pasó y los combinados se echaron a andar. En el caso de los mayores, un total de 27 jugadores convocados y entre ellos, dos claves en el River Plate de la vuelta a la «A» en la Liga Salteña de Fútbol: Jorge Dalmao y Diego Domínguez. Mientras se suma Joaquín «Fandango» Correa, como coordinador general de las selecciones.

Si de los juveniles se trata, una suma total de 43 futbolistas citados, aunque claro está no faltará la decantación. «Es una manera de conocer bien a los que no conocemos», al decir de Ángelo Martínez, «pero que a la oportunidad la van a tener, de eso no hay dudas».