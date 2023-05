La ministra de Vivienda deja su cargo tras el pedido de Lacalle Pou

Irene Moreira anunció que dejará su cargo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Uruguay luego de que el presidente, Luis Lacalle Pou, le pidiera este viernes su renuncia.

«Desde el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente, codo a codo desde el parlamento como lo he hecho por los más frágiles de esta sociedad toda mi vida», dijo en una conferencia de prensa en la sede de la cartera.

De esta forma, informó que saldrá del Ministerio y que volverá a ocupar su banca en la Cámara de Senadores, una de las tres que tiene allí Cabildo Abierto, uno de los cinco socios de la coalición de Gobierno encabezada por el Partido Nacional.

Lacalle Pou solicitó en esta jornada la renuncia de Moreira, 48 horas después de que se filtrara un correo electrónico en el que, desde la secretaría de la ministra, se pidiera la adjudicación directa de una vivienda a una persona que milita en Cabildo Abierto.

Según informó este miércoles la emisora local Radio Universal, a mediados de 2022 el Ministerio hizo un llamado para sortear viviendas de dos y tres dormitorios bajo la modalidad de alquiler con opción a compra en un edificio de la capital al que se presentaron, para 12 cupos, 258 aspirantes.

Si bien, según el medio, el sorteo se hizo «por escribana (notaria) pública y labrado en actas», Moreira decidió asignar una de las viviendas a una persona que no se había presentado, decisión que su secretario transmitió a otra oficina por correo electrónico.

Durante su conferencia de prensa, en la que enumeró todos los logros de su gestión, la ministra también defendió su accionar.

«No hemos actuado a lo largo de estos tres años fuera de la normativa vigente. Aquí no se ha violado ninguna ley, no se ha actuado bajo ningún condicionamiento político, ni hemos beneficiado a ningún ciudadano en particular. Siempre hemos obrado de buena fe, amparados por un marco que se ha utilizado en toda la historia de este Ministerio», puntualizó.

Moreira agregó que si hoy se lo consultan, volvería a tomar la misma decisión.

Más temprano, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo en otra conferencia que el pedido de renuncia por parte de Lacalle Pou fue «una equivocación» y pidió que el mandatario analizara los hechos.

Finalmente, agregó que, una vez que la decisión fuera definitiva, el partido iba a reunir a su mesa política y a «tomar la decisión final sobre el tema».

Con la salida de Moreira, el Ejecutivo encabezado por Lacalle Pou sufrirá su noveno cambio desde el comienzo del mandato, en marzo de 2020.

Pedido de renuncia, tildado como «un error» por parte del partido Cabildo Abierto

Lacalle Pou ratificó el pedido de renuncia a Moreira tras la presión de Manini Ríos

El presidente Luis Lacalle Pou ratificó el pedido de renuncia a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, tras el escándalo por la entrega de una vivienda sin sorteo a una militante de Cabildo Abierto (CA).

La decisión la tomó apenas minutos después de que el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, diera al gobierno un ultimátum en conferencia de prensa para que reviera el pedido de dimisión, informó el diario El País con fuentes de la Presidencia.

¿Cómo se gestó el anuncio del pedido de renuncia?

Ayer primera hora la noticia del pedido de renuncia por Lacalle Pou fue difundida por el periodista Ignacio Álvarez y confirmada por el diputado cabildante Álvaro Perrone en declaraciones a Canal 12: «Es así. Lo primero que tenemos que decir es que no compartimos el pedido de renuncia”, apuntó, e insistió en que “el ministerio ha actuado en función a lo que las pautas ministeriales marcan, no ha innovado en nada”, insistió el legislador, que reiteró que la cartera “se viene manejando con las reglamentaciones que vienen de administraciones anteriores”. “Respaldamos completamente el accionar tanto de la ministra como del equipo”, afirmó.

Moreira había sido convocada por el presidente el miércoles para dar explicaciones sobre la entrega de la vivienda de forma directa a Mónica Mabel Píriz Ciria. En la reunión, la ministra había señalado que no tenía nada que ocultar, y que la adjudicación había sido según los procedimientos y normativas del MVOT. «Hay un cupo que es de reserva mío y muchas veces ni siquiera lo he usado, es para casos concretos”, explicó.

Asimismo, la funcionaria cabildante había asegurado que Lacalle Pou la entendía perfectamente y que contaba con su respaldo en esta situación. Sin embargo, horas más tarde —y tras el malestar expreso que el escándalo generó en las filas blancas—, el presidente le solicitó la renuncia.

¿Por qué se originó el escándalo?

A fines del 2021, el MVOT abrió un llamado para entregar allí viviendas de hasta tres dormitorios a través de un sorteo, no obstante, la ministra habría dejado el «cupo reservado» en cuestión. La secretaria de Moreira, Roel Bottari, envió un mail al director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, explicando que era interés de la ministra que uno de esos apartamentos de dos dormitorios del edificio sea adjudicado de forma directa a Píriz Ciria.

“Buenos días, es de interés de la ministra Dra. Irene Moreira, que el cupo reservado del complejo Nueva York esq. Yi de dos dormitorios sea adjudicado a Mónica Mabel Píriz Ciria y su hija. El número de cédula es XXXXX y su número de teléfono XXXXX. Desde ya, muchas gracias”, decía el mail al que accedió 970 Universal.

La divulgación de este intercambio fue lo que generó el malestar general tanto en el gobierno como en la sociedad. Por su parte, el Partido Nacional tiene planificada una reunión el lunes en un clima de enojo porque la confusa situación que podría ser un error político. Mientras que desde el Frente Amplio calificaron las acciones de Moreira como «clientelismo» y analizan su convocatoria a comparecer en el Parlamento.

Efe y Ámbito