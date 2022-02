La merma fronteriza y el golpe de la indiferencia

«Queremos volver a ser»

Unos años atrás, Eduardo «Teté» Ríos, el inolvidable capitán de Artigas en los últimos años de la década de los 60 y primeros años de los 70, reflexionaba en voz alta, «porque para muchos de nosotros los auténticos Campeonatos del Litoral se perdieron en el tiempo. Aquellos en que supimos jugarlos. La indiferencia no falta en Artigas y no es solo una razón» En tanto, José María»Nené» García Da Rosa, DT en tantos años, sumaba su enfoque, «porque el fenómeno de la Liga Independiente en Artigas, le fue quitando peso a la selección en materia de interés. Vienen jugadores de otros ámbitos y se arman torneos que involucran a la gente. El hecho es que la selección ha dejado de involucrar»

Todos aspectos que se conjugan para entender la merma en el protagonismo de Artigas en los últimos años y su ausencia en definiciones, tanto en mayores como en juveniles. Los equipos de la frontera en los torneos de OFI han provocado más estallidos. Hay que tener en cuenta las tres consagraciones de Wanderers en la primera década del nuevo siglo y por cuarta vez los bohemios reinando en el 2015, con un salteño en cancha: Joaquín Burutarán. Por lo tanto, en Artigas, se habla del «golpe de la indiferencia hacia la selección» que ahora desde la Dirección Técnica, Rodrigo «Lalo»· Robaina pretende alterar como hecho. Por eso desde su tierra natal, le apunta a EL PUEBLO, «que queremos volver a ser lo que fue Artigas, tantos años atrás. Creo que yo ni era nacido», ironiza el exjugador de Nacional y de Ferro Carril en la Liga Salteña.

LOS EJES DE INTERROGANTES

Miércoles de esta semana, cuando se enfrentaron Wanderers y San Eugenio, para bajar el telón del campeonato. San Eugenio venció 1 a 0 y fue campeón. El partido terminó en medio de una gresca general. En la selección artiguense, jugadores de ambos equipos. Sucede que en Artigas la competencia local recién concluyó, por lo tanto entre semana, fue poco y limitado lo que el DT pudo materializar, desde el momento que los jugadores «no hacían fútbol con la selección, porque sino se complicaba nuestra relación con los clubes. En este caso, la selección no es prioridad. Si la Liga Agraria tiene algunas dudas respecto al rendimiento, las nuestras no son menos». A su vez los colegas fronterizos no han manejado una integración definitiva para el juego de hoy. Los suspensos al norte, simplemente que no faltan.