La memoria recuperada: 4-2

Más allá de los desniveles y los dos goles bolivianos

Uruguay logró un trabajado 4-2 sobre Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo por la sexta fecha de las Clasificatorias, en las que no festejaba desde hace cuatro jornadas. En la primera mitad, los «charrúas» fueron ampliamente superiores y anularon completamente a los bolivianos, que esperaron en mitad de cancha y no lograron hacer daño. Fue así como a los 14′ Giorgan De Arrascaeta apareció en el área del arquero Carlos Lampe y marcó la apertura de la cuenta. El dominio uruguayo siguió y a los 31′ Federico Valverde sorprendió con un gran tiro libre para dejar el marcador 2-0.

En el complemento, la selección dirigida por Oscar Tábarez continuó buscando y Agustín Alvarez Martínez marcó el tercer tanto a los 47′. Los bolivianos respondieron y a los 59′ lograron el descuento tras un tanto de Marcelo Moreno Martins, quien aprovechó errores en la zaga de los locales.La alegría solo duró cinco minutos para los pupilos de César Farías, ya que a los 66′ se cobró un penal en favor de Uruguay y Giorgian De Arrascaeta marcó su segundo personal.

Cuando parecía que todo terminaría con un cómodo triunfo uruguayo, a los 83′ Marcelo Moreno Martins con un penal marcó su segundo tanto personal y el descuento definitivo para Bolivia. Con este resultado, Uruguay llega a 12 puntos en el cuarto puesto, mientras que los altiplánicos se quedaron en la parte baja con seis unidades.En la próxima fecha Uruguay chocará como local ante Ecuador el jueves 9 a las 19:30 horas, mientras que la «Vinotinto» será forastero ante Paraguay en el mismo día y horario.

Solo 5′ de Brasil y Argentina.

Bochorno a la sudamericana

Tan solo 5’ se pudo disputar el clásico entre Brasil y Argentina en el Arena do Sao Paulo por las Eliminatorias Sudamericanas. ¿La razón? Ingresaron delegados sanitarios brasileños a buscar a los cuatro futbolistas argentinos que se desempeñan en la Premier League. Éstos son: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía.La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) de Brasil pidió este domingo a la Policía Federal brasileña el aislamiento o la deportación inmediata de cuatro futbolistas de la selección argentina que, según la entidad, mintieron en inmigración sobre las exigencias durante la pandemia.

El órgano indicó en un comunicado, sin citar nombres, que pidió a las autoridades civiles la “cuarentena obligatoria o su inmediato retorno al país de origen” de los futbolistas, después de detectar “incumplimiento a las reglas sanitarias del país y, supuestamente, declarar en un formulario oficial informaciones falsas”. Ni bien se produjo el ingreso al campo de juego de los funcionarios de la Anvisa, los futbolistas de la selección argentina decidieron emprender rumbo al vestuario del estadio para luego irse al ómnibus. Los futbolistas norteños se quedaron más tiempo en la cancha e hicieron una especie de entrenamiento para los 1.500 espectadores que estaban en el estadio.

A Colombia no le vino mal: 1-1

Colombia hizo negocio al empatar 1-1 con Paraguay en Asunción, en la que fue su octava presentación por las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda sumó su tercer empate consecutivo y se mantiene quinto con 10 puntos, mientras que el de Eduardo Berizzo está sexto con ocho y llegó a seis fechas sin ganar.

Goles: 40′ Sanabria (P), 53′ de penal Cuadrado (C)

Jueces: Raphael Claus, Marcelo van Gasse, Bruno Pires y Flavio de Sousa (Brasil)

Jueces VAR: Wagner Reway y Rodrigo Correa (Brasil)

Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Chile se le atrevió: 0-0

Chile rescató un importante punto de su visita a Ecuador en Quito, donde igualó 0-0. Los trasandinos llegaron a siete puntos en la Eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 y llevan cinco fechas sin poder ganar, mientras que el combinado del Pacífico sigue tercero con 13 unidades.

Amonestados: 13′ Vegas (C), 21′ E.Valencia (E), 58′ Roco (C), 71′ Vargas (C)

Expulsado: 63′ Sornoza (E)

Jueces: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfa y Darío Herrera (Argentina)

Jueces VAR: Patricio Loustau y Germán Delfino (Argentina)

Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito