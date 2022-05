«La mayoría de los clubes de la «B»tendrían que aportar mínimo de 300

La información-opinión de EL PUEBLO aparecida en la edición de la víspera, dio tela para cortar, sobre todo a través de las redes sociales. Con la edición digitalizada, una marea de más lectores es capaz de captarse. No solo a nivel de Salto, sino de quienes siendo parte del fútbol, están radicados en otros departamentos. Lectores por ejemplo, que caen en la sorpresa frente al fenómeno del fútbol Sénior por ejemplo o el esquema de organización que supone el Consejo Único Juvenil. Pero en este caso particular, la venta de entradas en la»B», luego de la tercera fecha de la primera rueda, con la suma total de 763 entradas. Por lo que a manera de promedio por club y en materia de aporte, 63 entradas.De las tantas opiniones que se pueden rescatar, una muy particularmente genera la reflexión. El lector establece que «la mayoría de los clubes de la ¨B» tendrían que aportar un mínimo de 300 entradas y si no es así, los delegados tendrían que poner las barbas en remojo porque algo están haciendo mal o caso contrario, los estímulo de un sector de gente del fútbol pasa por otro lado».

Concreto es que en la tercera fecha, la merma fue notoria, tanto en la venta de entradas como en la recaudación alcanzada. Hoy martes cuando sesione el Consejo de la Divisional ¨B¨ se revelarán oficialmente los números, pero es concreto que de las tres fechas jugadas, la de menor respuesta fue la pasada.Cuando se jugó la fecha inicial, dos partidos adelantados en el Dickinson, con algo más de 700 entradas vendidas. En la tercera, la suma de tres dobles jornadas nivela a aquella situación.

¿NO MÁS PARTIDOSEN LOS ADELANTOS?

Los vaivenes suelen plantearse en la opinión de los delegados de clubes. Nada es para siempre. Y los criterios no son tan macizos. Pasa en la divisional que fuese. Pero en la «B» se perfila un fin: en lo posible no adelantar más partidos los viernes a la noche, evitando lo sucedido de última, con una doble jornada que finalizó sobre la medianoche. La duda igualmente en una dirección: si hay quienes pretenden jugar el sábado a más temprana hora o caso contrario, los seis partidos confluyendo en el domingo.Lo de esta noche en el caso de la divisional, bien que puede resultar esclarecedor, sobre todo ahora que surge un factor más y de peso: la disminución de la temperatura, ya con proa al invierno.