«LA MAGDALENA» SE QUEDÓ CON EL MEJOR CARNERO DEL «DÍA DEL MERINO»

En el predio de la Asociación Agropecuaria de Salto se concretó el 23º “Día del Merino”, organizado por la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, el INIA y el SUL, jornada considerada como una de las actividades más importantes que genera la raza a nivel anual.

Según expresó Fernando Dutra da Silveira, la jornada dejó un balance muy positivo teniendo en cuenta que se pudieron cumplir con todos los objetivos previstos en tiempo y forma, desde las charlas informativas, como las juras y ventas de reproductores.

El presidente de la raza destacó el nivel de animales «excepcional» que se calificaron en la tarde de este jueves, «había visto los datos de los carneros y borregas inscriptos y me sorprendí mucho con el nivel lo que se confirmó en la pista con el nivel de preparación de los animales y al final con lo valores y demanda en las ventas»

Agregó que «la raza tiene un gran desafío por delante, de crecimiento, con nuevos criadores, con más socios. «La producción ovina desde siempre en nuestro país fue muy sesgada hacia la producción de lana, porque la producción de carne tiene sus dificultades para articular una cadena, por ello los criadores de razas doble propósito han tenido la necesidad de salir a afinar sus lana desde hace unos años. Algunos en base a cruzamientos buscan afinar y otros que no les sirve esa vía más lenta de afinar en base a cruzamientos, directamente sale en busca de vientres para pasarse al Merino Australiano, lo que nos obliga a tener una sociedad de criadores ordenada para cumplir con nuestros socios».

Para Matías Orihuela, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana que junto a Juan Bazzano directivo de la Sociedad de Criadores de la raza llevaron adelante las juras, la muestra fue «muy buena» con animales que fenotípicamente estaban muy bien presentados, y en cuanto a datos, genéticamente animales muy superiores, teniendo en cuenta que todos los reproductores que concursan en la actividad, tienen que estar obligatoriamente dentro del percentil 5% superior de la evaluación genética poblacional para al menos uno de los tres índices que utiliza la raza, sea afinador, doble propósito o lanero.

En machos, el Brete Campeón fue de cabaña “Los Arrayanes” de Alvaro y Alfredo Fros; el brete Reservado Campeón mejor brete de “La Tucura” de Pablo y Magdalena Platero y el tercer mejor brete de «La Magdalena” de Los Tordos SA.

En hembras, el lote Campeón de borregas fue de “El Arazá» de Suc. Arturo Aguerre, y el Reservado Campeón lote fue borregas de “La Tucura” de Pablo y Magdalena Platero y el tercer mejor brete de borregas de «La Magdalena” de Los Tordos SA.

En la calificación individual, el carnero Campeón de la muestra y el tercer mejor carnero, fueron de “La Magdalena” de Los Tordos SA, en tanto el Reservado Campeón carnero fue de “Los Arrayanes ” de Alvaro y Alfredo Fros.

REMATE

A cargo de las firmas Correa & San Román y Zambrano y Cía., se concretó el remate con ventas totales de toda la oferta de machos y hembras. Los primeros tres productores que se ofrecieron fueron los tres mejores ejemplares de la muestra, vendidos en US$ 8.000 el 50% del carnero Campeón adquirido por José María Tonna, el Reservado Campeón en US$ 3.000 y el tercer mejor carnero en 4.600 también por el 50% del animal.

Fueron 32 carneros a US$ 1.408,44 de promedio, con un valor máximo de US$ 8.000 por el 50% y un piso de US$ 400.

Además, 21 borregas a US$ 363,81 promedio, con un valor máximo de US$ 510 y un mínimo de US$ 200.