La lucha contra la delincuencia

La protesta de Cataluña hacia el Uruguay, de acuerdo a lo que se manifiesta por la llegada de un contenedor con una tonelada de cocaína que presuntamente había salido de Montevideo. La cuestión radica ahora en tratar de saber si la droga fue introducida desde la partida en el puerto de Montevideo o en algunos de los puertos que tocó el barco en su ruta hacia España. Cualquiera de las dos opciones es factible y deberá investigarse debidamente.

El hecho replantea la polémica surgida en ocasión de un contenedor cargado de droga que fuera detectado en Alemania años atrás. Hoy cuando lo que en aquella oportunidad. Lo que entonces era la oposición planteó fuertemente la inexistencia o ineficacia del control de los contenedores que salían o pasaban por el puerto de Montevideo. Es la misma fuerza que hoy está en el gobierno.

A la vista está entonces que no hay de gobernantes y quizás es hora de analizar algunos argumentos de los esgrimidos. La corrupción pasa por otro lado y los corruptos no tienen ningún color o ideología.

La falta de escrúpulos de los delincuentes. Se incendió un local de cobranza con combustible altamente inflamable cuando los dependientes del lugar se opusieron a entregarles el dinero a los rapiñeros.

Esto es elocuente. Indica que los delincuentes han avanzado en su peligrosidad y su alta de escrúpulos. Ya no se trata de quienes robaban o rastrillaban todo lo que encontraban a su paso o lo que consideraban más a mano.

Hoy ha llegado otro nivel de delitos. Es frecuente enfrentarse a la policía a balazos. Es frecuente también hallarse con hechos de sicariatos, vale decir que muchas veces se contrata a delincuentes para matar a quien o quienes no han cumplido con ellos.

Es el mundo actual nadie escapa a la acción del delito, o mejor dicho al poder de “don dinero”, capaz de corromper a quien sea.

A menudo los corruptos no aparecen y las ramificaciones que tienen estos casos nunca se verifican debidamente, debido a que el hilo se corta por la parte más débil y quienes han oficiado de “contratantes” y han captado a muchos de los controladores, siquiera saben quien o quienes están en la cúpula del sistema.

Mientras nosotros nos quedemos tratando de sacar rédito político de estos hechos, estaremos distrayendo los esfuerzos y abonando el campo para que el delito siga avanzando-

A.R.D