La lógica inclina la balanza: José de los Santos y Marcelo Izaguirre

No solo la definición de partidos, horarios, ubicación de los hinchas en las tribunas, etc, también desde el Colegio de Árbitros, el aporte de quienes en cada cada conformarán las cuartetas de jueces. Para el partido que marcará el arranque de la liguilla, la duda es capaz de plantearse entre José Gabriel de los Santos y Robert BAguirre como árbitro central, aunque algo más que una sensación: determinada lóigica le suma a algún punto más a José. En el restante caso, la situación se torna mucho más viable, desde el momento que Marcelo Izaguirre «corre con la carrera ganada» a ese nivel y no hay dudas que ejercerá el control central en Universitario y Ferro Carril. Para esta fecha de arranque, postergados entre otros: Fernando López, el sanducero Robert Ledesma y Ruben Ferreira.