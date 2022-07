La ley, la Central, el Salto Hortícola y . . . la República

LA GRANJA AL DIA

La ley de creación de la Central Hortícola, tiene dos detalles que son en los hechos trascendentes para la institucionalidad del proceso. El primero es que se establece que el delegado gremial es representante de cualquier entidad asociativa, ese que afecta un 20% de la decisión de los destinos de la Central por ley hoy, sin importar la cantidad de voluntades que represente, ni su misión. Sin embargo con el simple agregado de que ser representante de una institucionalidad de segundo grado, se estaría contemplando un trabajo serio y profundo que engendra una organización con fines más amplios de diferentes colectivos de un sector. Es el caso del Salto Hortícola, una organización de segundo grado que aglutina las siete organizaciones de base del cordón verde de Salto; y, abierta a integrar a otros, como pudieran ser productores asociados de Constitución, Belen, Bella Unión, Tomás Gomensoro o una asociación de sandieros de Tranqueras, por ejemplo u otros.

Y más, el hecho de agregar el carácter de segundo grado, innominado, no hace del Salto Hortícola un ocupante vitalicio en las decisiones de la referida Central, y no esta en el espíritu de sus integrantes ese objetivo. Puede haber otras organizaciones que se formen con ese fin. Y al igual que el Salto Hortícola, deberán crear una personería jurídica, elaborar un plan estratégico, generar un discurso que convoque al colectivo democráticamente, tener un plan de negocios, asegurar la factibilidad del emprendimiento, tener una hoja de ruta estratégica para la gobernanza, en fin, quienes lo quieran hacer deberán . . . TRABAJAR, como lo hicieron ellos incansablemente durante once años en este proyecto y . . . GRATIS.

La segunda consideración es la paridad público privada del emprendimiento. De la aspiración de tener un 40% de incidencia en las decisiones y un 20% de los operadores, el sector productivo quedo con un 20%, y en el contexto societario los privados con un 40%; con el agregado de un delegado más por parte del congreso de intendentes. Justo, inteligente, con espíritu de amplitud para los fines del proyecto, y hacerlo genuinamente regional, del interior. Pero eso genero la asimetría de que la parte pública incide un 60% en los destinos de la Central y entre productores y operadores les queda un 40%, los privados. También, enmendar agregando un delegado por parte de los operadores o los productores, dejaría un equilibrio en su justo medio, de esa asimétrica y desatinada asimetria.

El proyecto fue entregado, habiendo pasado por los ministerios de Ganadería y Economía, al presidente de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, al diputado Moreno del Partido Colorado , sector Ciudadanos, para un trámite parlamentario pactado como ¨express¨, rápido. El intendente fue consultado por la enmienda del quinto delegado y criteriosamente lo aceptó, también tenía la urgencia de rescatar el U$S 1.500.000 del Fondo Nacional de la Granja, para reponer a las arcas municipales, lo que cedió en un puente que permitieron que las obras de la Central no se detuvieran. La comuna ya recibió ocho millones de los trece de unidades indexadas por reposición, faltan cinco aún. Pero hasta ahora el gobierno central ha sido correctamente cumplidor de los compromisos.

Es un hecho importante ese tránsito, en especial porque la institucionalidad de segundo grado del representante de las gremiales es contundente con la figura del Salto Hortícola en los motivos explicitados en el proyecto de ley, pero fue obviado. También se desequilibro la paridad público privada a favor de la representación del sector público.

El viernes en visita a nuestra ciudad, en la Intendencia de Salto, se reunió el Intendente y su equipo para la Central a trabajar con el Ministro del MGAP, Mattos, el secretario Buffa, Chiesa, director de DIGREGA y otros dignatarios de la regional de MGAP en Salto.

Consultamos al Ministro en la conferencia de cierre al respecto. En particular sobre la asimetría que deja en inferioridad la incidencia en la decisión por parte de los privados, y esto nos manifestó:

¨Yo pienso que puede leerse de esa manera; y, la otra es que cuando usted constituye una empresa o una institución es quien aporta los fondos, porque en definitiva acá los fondos son públicos, las inversiones fueron importantes, recursos públicos, de todos los uruguayos. Y evidentemente hay un tema de gobernanza que se definió así por el parlamento a sugerencia del poder ejecutivo, si, a sugerencia del poder ejecutivo estaba en equilibrio, eran dos representantes por . . .

Por eso la consulta señor Ministro

Bueno, es un poder independiente, un poder soberano de la república, el parlamento que nos representa a todos

¿Es irrevocable?

No, no, eso está firme y es así.

Cuando nos despedimos del Ministro, agrego ¨hicimos todo lo que pudimos¨

Bien, ¿Salto Hortícola?, en la nota anterior preguntamos si estaba vivo, ESTA VIVO. La reunión con el Ministro empezó a las 15, y fuentes oficiosas señalan que no estaba en la agenda convocarlos, y en una atmósfera pesada al respecto, entre los asesores de la IMS, Marazzano y Libardi; y el intendente Lima por sobre todas las cosas hizo que a las 16 convocaron al Salto Hortícola. Fueron Urroz, Mainardi y Tenca, ingresaron al despacho a las 16, 35. Los volvimos a ver en la conferencia de prensa. Mas allá de clásico cruce de salutaciones a los representantes de los productores y su labor entre otros, también trascendió que por segunda vez en acto público, el Ministro, convoca a Tenca para la conferencia de prensa y una vez más, con esa impronta de transpirar una visceral ética republicana, Italo le contesta ¨no hay problema señor Ministro, pero el presidente del Salto Hortícola es Aquiles Mainardi¨ y Mainardi estuvo en la mesa. El orgullo y la admiración a la tenacidad, la perseverancia y la humildad, de esos hombres que llevan adelante incansablemente el Salto Hortícola… ESTA VIVO

Fueron capitales las aseveraciones que nos hizo el Ministro. Realmente . . . trascedentes.

Porque nos comunicaron que en el correr de la semana estuvo en Salto el diputado Moreno, el presidente de la comisión de Ganadería de Diputados, el que recibió el proyecto de ley de creación de la Central Hortícola del Norte, para darle un trámite pactado ¨express¨ a la ley, al que se le escapo la disquisición de que el representante de los productores debía provenir de una organización de segundo grado, que no considero la asimetría pública privada en la constitución del directorio al agregar un representante, justificadamente, del congreso de intendentes, cuando alcanzaba un delegado más de los privados para equilibrar la paridad. Se reunió con integrantes de su agrupación política, cosa natural.

También lo hizo especialmente con el Sr. Galiazzi, Sr. Luis Ferreira, Ing. Baldassini y el Sr. José Guarino. Dos empresarios de porte y un prestigioso profesional, todos de nuestro medio. El tema en cuestión fue que al amparo de la ley, esta ley, porque en el Uruguay, ¨la ley se cumple¨, en el Uruguay ¨la ley no admite ignorancia¨, en el Uruguay ¨la ley en reciprocidad con la ciudadanía está para servir a la nación¨, alcanzaba que dos productores fuertes del medio y un profesional reconocido permitirían al Sr. Galiazzi integrar la junta de la gobernanza y gerenciarla.

Eso se puede hacer con la ley, con esta ley de creación de la Central Hortícola del Norte, ¨de fondos públicos¨ esa que el Ministro nos anuncio que ¨esta firme, que es así¨, que ¨fue todo lo que pudimos hacer¨.

Nobleza obliga, que también nos llegó, que en particular Luis Ferreira, a quien conocemos, se escandalizo y solo atinaba a gritar que era una barbaridad, que no podían hacer eso. Todos sabemos del grado de compromiso de Luis Ferreira y todo lo que debe el Salto Hortícola por su entrega. Luis Ferreira es un hombre de códigos, amigo íntimo del Esc. Malaquina, uno de los que también empujo con vehemencia y fuerza este sueño; y, así reacciono, con indisimulado disgusto.

El SALTO HORTÍCOLA ESTÁ VIVO, y estamos en Salto, en este bendito departamento, donde EN EL TRABAJO ESTA SU PORVENIR Y EN LA SABIDURIA Y LA PRUDENCIA SU DESTINO

Emilio Gancedo