El final de la jornada, sobre la hora 23.30 habló el Presidente de la República para enfatizar en que la Ley de Urgente Consideración «es una ley que queda firme», porque «no se ha llegado a los votos necesarios para derogar».

Fue muy puntual el inicio del escrutinio en todo el país: 19.30 horas comenzó el conteo de votos en los diferentes circuitos a lo largo y ancho del Uruguay. Salto no fue la excepción.

Los primeros datos emitidos oficialmente por la Corte Electoral señalaban una ventaja a favor de la opción NO, pero se insistía en que eran datos «primarios y muy primarios». En ese caso, alrededor de la hora 21:00 se llevaban escrutados 2.813 circuitos (39.8%) en el país, con 419.504 votos a favor del NO frente a 375.642 votos a favor del SI. Pero además, sumándose al NO, había en ese momento 10.013 votos. En tanto en Salto, a la hora 21 se llevaban escrutados 133 circuitos (48%) con estos resultados: 20.228 votos por el NO, frente a 18.809 votos por el SI.

Otro momento importante fue a la hora 22:00, cuando a nivel país se llevaban escrutados 6.179 circuitos (87.4%) y en Salto iban siendo escrutados 201 circuitos (72.8%). A esa altura del escrutinio los datos indicaban, a nivel nacional, por el NO 949.705 votos y por el SI 924.532 votos. Los votos en blanco alcanzaban a 24.824. En Salto se contaban en ese momento 31.426 votos en favor del NO, y 29.981 votos a favor del SI. Pero había en blanco, que se sumaban al NO, 624 votos.

A las 23 y 55 minutos los datos de Salto eran los siguientes:

Circuitos escrutados: 267 (96.74%). “

NO – 42.440 – 51.22%

SI – 39.543 – 47.72%

En blanco – 878 – 1.06%

Anulados – 1.917

A las 22 horas en la capital del país había celebraciones en ambos lados. Por el lado del SÍ, el propio Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, daba un discurso sobre un escenario en el que festejaba “la militancia en todo este tiempo” y enfatizaba en que “la mitad de los uruguayos está diciendo que no está de acuerdo con esta ley”, al tiempo que afirmaba con mucha euforia que “aún no pueden decir que ganaron (los partidarios del NO)”. Sin embargo, los diferentes analistas políticos empezaban a sostener que “difícilmente” el SI llegaría a superar el 50 % que necesitaba”. Por su parte el ex Presidente Julio María Sanguinetti ya afirmaba públicamente que había sido “un triunfo de la coalición” y comparaba la instancia con la vivida en el balotage de noviembre de 2019, cuando la coalición de derecha encabezada por Lacalle Pou se impuso ante Daniel Martínez.

