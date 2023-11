La ley de reforma jubilatoria benefició enormemente a la población más vulnerable con mayor    acceso a las pensiones vejez e invalidez

Daniel Graffigna -Vice Pte. BPS

El Vice Presidente del BPS Daniel Graffigna realizó una recorrida por el departamento , visitando organismos e instituciones así como también complejos habitacionales relacionados con el BPS.

En su estadía destacó algunas prestaciones que vienen en aumento y el subsidio de alquiler para los pasivos .

En diálogo con EL PUEBLO brindó detalles de su visita y valoró ventajas de la ley de reforma de la seguridad social.

«Estuve en Belén , en Villa Constitución , en Colonia Lavalleja y en la capital departamental recorriendo instituciones que tienen vínculo con BPS, en algunos casos son institutos que prestan tratamientos para quienes presentan dificultad de aprendizaje y bueno ahí el organismo hizo una apuesta importante al permitir acceder al tratamiento a colectivos que antes no tenía derecho , por ejemplo , los hijos de empleados públicos ,y eso significó que la inversión en esta prestación pasara del año 2021 donde se invirtieron 50 millones de dólares a una inversión a los 70 millones de dólares el año2022»

SUBSIDIO DE ALQUILER

Uno de los temas destacados por el jerarca fue el subsidio de alquiler que se pondrá en marcha para algunos pasivos desde el año 2024.

«Visité también muchos complejos habitacionales administrados por el organismo en el departamento de Salto y estuve conversando también con personas que están inscriptas en el programa soluciones habitacionales y a las que no se le pudo dar solución y ahora a partir del primero de enero del año venidero vamos a poner en marcha en todo el país un plan piloto de un subsidio de alquiler que va a permitir que , como le comentaba , personas que tienen derecho a la solución habitacional lo hagan a través de un subsidio de alquiler . «

Sostuvo que este plan va a permitir el año que viene masificar las soluciones habitacionales reclamadas.

El subsidio por el alquiler es por el total y va a funcionar de la siguiente manera. «La persona tiene que conseguir una vivienda para alquilar que reúna condiciones que garanticen que sea una vivienda digna y el pago se hace tomando como referencia el promedio de alquiler que queda marcado por el Instituto de Estadística entonces el estado va a pagar como máximo el promedio que indique el INE», explicó Graffigna.

PENSIONES VEJEZ E INVALIDEZ

Por otra parte defendió ventajas que la ley de reforma le da a las personas más vulnerables, por ejemplo quienes acceden a las pensiones a la vejez e invalidez porque esta reforma les permite acceso a más uruguayos.

«Le voy a hablar de dos prestaciones que están dirigidas históricamente a compatriotas vulnerables , pensión vejez e invalidez , y con la ley 20.130 que es la que emanó el Poder Legislativo , la ley de reforma jubilatoria , siempre quien les habla manifestó incluso lo dije cuando nos invitó la cámara a la comisión que trabajaba en este tema , cámaras senador y cámara de diputados , que para estas dos prestaciones no contributivas iba a ser enormemente beneficiosa la reforma , y así se está dando en los hechos gente que antes no accedía a la pensión vejez o la pensión invalidez, ahora sí lo está haciendo y lo vemos todas las sesiones de directorios , vemos que hay un montón de compatriotas que felizmente acceden a estas prestaciones y antes de la reforma , con la ley 16713 que era la anterior no lo hacían y eso es una realidad incontrastable «

Agregó que «no vi ningún director, ningún dirigente político que diga que esto no es parte de la realidad”

Sostuvo que en nuestro departamento estuvo hablando con la gerencia de BPS » y era uno de los temas que trataba y hace poco estuve en Rivera que se había prácticamente duplicado las posibilidades de acceder a esta prestación y gente que en su momento realizó el trámite y la solicitud fue denegada ahora está accediendo a la misma porque los cambios que se dieron en materia de pensión vejez e invalidez son enormemente beneficiosos para la gente , sectores humildes , porque estamos hablando de una persona que más allá de la afectación desde el punto de vista médico que tiene , además de eso está en una situación comprometida desde el punto de vista económico y social . Y para la pensión vejez hay que tener una edad avanzada y también tener una afectación desde el punto de vista económico y social entonces si hablamos de gente vulnerable estas dos prestaciones es donde hay más compatriota en situación compleja y con la reforma se ha facilitado muchísimo el acceso a las mismas»