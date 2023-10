La leche en polvo entera vuelve a recuperar valor y supera los US$ 3.000.

LECHERIA HOY

Todos los productos subieron, lo que da estabilidad al sector.

El martes 17 se concretó el evento 342 de FONTERRA que registró una nueva suba en su valor promedio. Es la cuarta suba consecutiva, afirmándose por encima de los 3.000 dólares luego de haber caído a US$ 2.875 el 15 de agosto.

La leche en polvo entera también tuvo una recuperación importante al pasar de US$ 2.548 el 15 de agosto a US$ 3.059 en la jornada de ayer luego de cuatro subas de precios. Además, es importante destacar los guarismos de las alzas: 5,3% el 5 de setiembre, 4,6% el 19 de setiembre, 4,8% el 3 de octubre, y 4,2% el martes 17.

Solo a modo comparativo y para ubicarnos en la evolución que la leche en polvo entera ha tenido a lo largo del año 2023, recordemos que el máximo fue de US$ 3.329 a los que llegó el 7 de febrero; y el mínimo US$ 2.848 (15 de agosto)

TODOS LOS PRODUCTOS.

Manteca: US$ 4.940 (+2,9%). Queso: US$ 3.858 (+0,2%). Leche en polvo descremada: US$ 2.659 (4,3%). Leche en polvo entera: US$ 3.059 (+4,2%). Grasa butírica anhidra: US$ 5.310 (+7,1%). Lactosa: US$ 599 (+0,2%). (Fuente: en base a TodoElCampo)

Mejoró precio de lácteos, pero China compra poco.

Uruguay es el tercer proveedor de leche en polvo entera

Los precios de los lácteos repuntaron, consolidando las subas en los últimos remates de la neozelandesa FONTERRA, pero eso no devolvió la competitividad a los productores de Uruguay y Argentina.

Tanto Oceanía como otros países productores de Sudamérica dependen de la demanda de China, principal importador mundial de lácteos y la reacción del gigante asiático se sigue haciendo esperar.

Uruguay mantiene el tercer lugar como exportador de leche en polvo entera a ese destino. La leche en polvo entera representó (hasta agosto) el 16% del total de las importaciones de China, medidas en dólares.

“La recuperación de la demanda láctea de China, hasta la fecha, no ha compensado el fuerte crecimiento de la producción interna de leche. El crecimiento de la producción de leche se desacelerará en la segunda mitad de 2023 y 2024, pero no se espera un reequilibrio completo del mercado en el corto plazo”, afirmó el economista agrícola senior Nathan Penny de Westpac Nueva Zelanda.

Más allá del repunte de precios, los valores continúan siendo bajos, destacó el especialista neozelandés, según publicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLOA). En términos anuales, los precios de la leche en polvo y los valores generales de los lácteos bajaron 25% y 24% respectivamente.

Al analizar los datos de comercio exterior de China, el Instituto Nacional de la Leche (INALE) confirmó que el gigante asiático importó más leche en polvo descremada, quesos y sueros, pero bajó las compras de leche en polvo entera, fórmulas infantiles, leche y nata fresca. El principal proveedor de leche en polvo entera continúa siendo Nueva Zelanda (aporta 90% del volumen que compra China) y el segundo Australia. Las ventas de Uruguay apenas son el 1% del volumen importado.

En fórmulas infantiles, sigue dominando Holanda, seguido de Nueva Zelanda y Francia. En leche en polvo descremada, los tres principales vendedores son Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Las lácteas neozelandesas también son las principales proveedoras de quesos en China, sigue Australia y Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2023, las importaciones de lácteos de China generaron US$ 8.899 millones. El economista de WESTPAC espera que la demanda no mejore hasta finales de 2023, pero más probablemente en 2024. (Fuente: El País)

Alimentos Fray Bentos anunció suba de precio para octubre; CONAPROLE analiza sus números

Alimentos Fray Bentos (AFB) le comunicó a sus remitentes que tiene previsto aplicar una corrección al alza en el precio de la leche para la remisión de octubre y que seguramente en noviembre pueda darse un nuevo ajuste, según supo Informe Tardáguila. Esta industria había aplicado en agosto una fuerte reducción del 45% en el precio de la leche para sus remitentes a unos US$ 0,30 por litro, ajuste que luego se moderó en setiembre para quedar con un valor similar a CONAPROLE (US$ 0,35-0,36 por litro).

Por otro lado, CONAPROLE se encuentra analizando su presupuesto y los negocios de exportación pactados en los últimos días para ver si tiene margen para aplicar un ajuste al alza en el precio de la leche para octubre. Seguramente más sobre fines de mes la cooperativa tendrá un panorama más claro sobre sus números. El gerente general de la cooperativa, Gabriel Valdés, dijo tras su visita a la feria de ANUGA en Alemania: “Estamos un poco más confiados sobre las expectativas de corto plazo”. Comentó que la cooperativa está analizando “semana a semana” la coyuntura para maximizar el valor de la producción para sus socios. “La cooperativa va a seguir trabajando fuerte para dar el mejor precio”, aseguró. (Fuente: en base a Tárdaguila Agromercados)

Así viene la remisión de leche a CONAPROLE en lo que va de octubre

La producción de leche remitida a CONAPROLE supera levemente los 5 millones de litros diarios, 0,8% por encima de octubre del año pasado.

“Creo que estamos en el pico máximo, en el entorno de los 5,3 millones de litros. Dependerá mucho de las lluvias”, comentó a Conexión Agropecuaria Alejandro Pérez Viazzi, vicepresidente de CONAPROLE.

El último dato de INALE sobre la remisión de agosto marcó una suba de 3% interanual. Ese mes sumó 204,73 millones de litros frente a 199,5 millones en agosto de 2022. Entre enero y agosto el volumen de leche enviado a plantas industriales superó en 0,6% el registrado entre enero y agosto del año pasado.

Si bien las precipitaciones de la semana pasada dieron algo de alivio, sigue la preocupación por la demora de lluvias importantes en el sur del país. Las miradas están puestas en que se concreten los pronósticos del próximo domingo y lunes.

“La mayoría de los maíces, un 60% -70% están implantados, nacidos, sufriendo un poquito el frío pero van bien. Y se está empezando con la siembra de los sorgos”, comentó la asesora de productores Magela Santoro. “La preocupación más grande está centrada en que no hay disponibilidad de sorgo forrajero y eso hace que este subiendo algún precio”, dijo.

EMILIO GANCEDO