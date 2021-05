La Justicia condenó a 16 meses de prisión a un hombre por tráfico de drogas

El pasado lunes, efectivos de la Guardia Republicana se encontraban realizando recorridas por barrio Malvasio, identificando a dos masculinos mayores de edad, a quienes, tras realizárseles un registro, le fueron encontrados varios envoltorios de sustancias prohibidas y dinero nacional en cambio. El pasado martes, una culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Turno, se dispuso: “condenar a O.M.O.D., como autor responsable de un delito de asistencia al tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de 16 (dieciséis) meses de prisión efectiva”.

Condenado por rapiña

Un menor de edad, denuncio que, próximo a la hora 22:45 del pasado domingo 16 del corriente mes, en momentos en que circulaba en bicicleta por la zona del barrio La Amarilla, se le apersonó un masculino, quien, mediante amenazas y exhibiendo un arma blanca, le hurtó el birrodado marca Baccio, dándose a la fuga. Efectivos policiales realizaron exhaustivas recorridas en las inmediaciones, logrando ubicar e identificar al autor del hecho, llevando consigo el objeto hurtado. El pasado martes, una vez culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Cuarto Tumo, se dispuso: “condenar a L.D.A.U., como autor responsable de dos infracciones grave a la Ley Penal tipificada como un delito de hurto especialmente agravado en reiteración real con un delito de violencia privada agravada a la pena de 180 (ciento ochenta) días de medida socio-educativa privativa de libertad”.

Cubano que amenazó a un hombre por no pagarle una deuda cumplirá medidas cautelares

El pasado lunes 17 del corriente mes, en horas de la mañana, se procedió a la identificación y detención de tres masculinos de nacionalidad cubana, quienes se hicieron presente en una finca de barrio Horacio Quiroga, amenazando al propietario por el no pago en tiempo y forma de una deuda. Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de decentes de Cuarto Turno el pasado martes, se dispuso: “condenar a Y.E.C., como autor responsable de un delito de violencia privada a la pena de 5 (cinco) meses de prisión, que se sustituye por Libertad a Prueba (Ley Nº 19.889) consistiendo sus obligaciones en: A). Residencia en su domicilio denunciado (sito en la Ciudad de Durazno); B). Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la OSLA; C). Presentación en la Seccional Policial de su domicilio 1 (una) vez por semana sin permanencia; D). Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en ONG, cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas serán de 2 (dos) veces por semana y no podrán sobrepasar las 2 horas diarias, por el término de 30 (treinta) días; E). Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las modalidades que se determine y F). Prohibición de acercamiento a la víctima por un radio de 500 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio”.