La Junta Departamental se tiñe de azul y amarillo

Octubre es el mes de concientización del síndrome de Down (trisomía 21), una instancia para sensibilizar y visibilizar. Trisomía 21, significa que la persona tiene una copia extra del cromosoma 21, es una condición genética.

Este año, el Edil nacionalista Pablo Williams solicitó a la Junta Departamental de Salto que en el mes de octubre, se ilumine durante una semana la fachada de la Junta Dptal. con los colores azul y amarillo que identifican la campaña. Fue aprobado, y es así que el lunes 18 de octubre se encendieron por primera vez dichas luces y así se hará hasta el día 24.



¿Por qué es tan importante para mí contar esto? Tengo tres hijos, después de dos niñas nació Bautista, tiene 6 años ya. A Bauti le gusta jugar, mirar los dibujitos, los celulares, las computadoras, entrenar fútbol, tocar el ukelele, el bongó, tambor, bailar, andar en bici y tiene síndrome de Down. Y pensé, qué problema, soy lo más “dura de oído” que hay, no lo voy a poder ayudar con los instrumentos.

La discapacidad es lo que hace que cada acción de visibilizar, concientizar y sensibilizar sea tan importante para nosotros como papás de un niño con discapacidad. ¿Por qué? Porque sea han tomado acciones para quitar mitos y derribar barreras, pero queda mucho por hacer.

Podría contarles muchas cosas feas que hemos pasado y que pasan los padres con hijos con discapacidad, pero prefiero decirles que lo que han logrado es hacernos tomar acción, porque cada vez que te “tiran para atrás”, lo que haces es tomar impulso. Porque cuando a uno le pasan, no quiere que les ocurra a los demás.

¿Qué sucede cuando ando con Bauti por la calle? Él va saludando a todas las personas, las que ve en la vereda, cuando paramos en un semáforo, cuando entramos a un negocio. ¿Uds. lo hacen? Yo confieso que no lo hacía, alguna gente se sorprende y las sonrisas que saca con este accionar son maravillosas. A veces pienso si no debería ser naturalmente de esa manera. Ver que frente a sus limitaciones todo lo intenta, te enseña a ir siempre por más. Y en ese intentar, tiene algo que disfruto mucho, que es que te sorprende día a día.



¿Qué decirles cuando conozcan a una persona con discapacidad? Diríjanse a ellos, mírenlos a la cara, permítanse dudar de todo lo que escucharon hasta el momento y conózcanlos.

¿Qué decir de estos años en los que hemos vivido y aprendido sobre la discapacidad? Gracias, a todas las personas que han tenido empatía, a todos quienes nos han ayudado a visibilizar, concientizar y sensibilizar, que sería imposible nombrar porque son muchos.