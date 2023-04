La investigación universitaria como generación de conocimiento

Con Gabriela Burgueño

Gabriela Burgueño, oriunda de Maldonado, es docente e investigadora de la Universidad de la República, radicada en Salto. Desde hace algunos meses es la nueva Ayudante de Investigación de Pro Rectorado de Investigación de la Udelar para el Cenur Litoral Norte. Este nuevo rol le requiere trabajar en la articulación entre diferentes actores universitarios de distintas regiones y en la difusión de la investigación científica.

Al participar en radio La Regional, comentó sobre este nuevo rol y el programa en el que se enmarca el mismo. En el año 2021 la Udelar aprobó la conformación de una nueva figura en la órbita del Pro Rectorado de Investigación, con el objetivo de articular entre los Servicios y Pro Rectorado a nivel central. Hasta entonces existía el rol de Ayudante para la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), y ahora ese rol se amplía a todo Pro Rectorado con la creación del cargo de Ayudante Pro Rectorado de Investigación Científica.

“El proyecto piloto a través del cual integro una red de Ayudantes de toda la Udelar que trabajamos para Pro Rectorado, lo cual implica a la CSIC pero también a la Comisión Central de Dedicación Total (DT), Comisión Sectorial de Pos Grado, etc; es muy reciente, muy nuevo. Con la creación de Ayudantes por área y para los Cenures estamos ante una nueva forma de trabajo, con el objetivo de apoyar y difundir la investigación en nuestro país” indicó la Mag. Burgeño.

Desde que asumió el cargo, la Ayudante para el CENUR ha mantenido reuniones e instancias de formación, además de la presentación de un plan de trabajo que deberá ejecutar hasta cumplir el primer año en el cargo, momento en el cual deberá presentar un informe para su renovación.

“Mi plan de trabajo tiene un componente grupal para trabajar con Ayudantes de los otros dos CENURES y otro con aplicación personal. En el marco de la red con otros Ayudantes debemos trabajar en la difusión de todas las propuestas para incentivar y apoyar la investigación, gestionar avales en los Servicios y Facultades, generar instancias de intercambio y formación con estudiantes y docentes también. Ese es el componente de trabajo grupal; mientras que desde mi rol para el CENUR me he propuesto realizar una investigación que de cuenta de lo que en nuestro Servicio se ha hecho con el apoyo de Pro Rectorado. Esto es, relevar qué apoyos se han obtenido, cual ha sido su continuidad, cómo las unidades académicas han trabajado, han investigado y formado sus recursos, con fondos destinados a la investigación y desde las Comisiones que existen para ello. Desde el 2014 al 2022 me interesa relevar, para dar cuenta de todo lo que ha sido posible en materia de investigación en nuestro CENUR gracias a los fondos destinados para la investigación “ informó la nueva Ayudante.

En su caso particular, su carrera académica, con Maestría recientemente finalizada, ha sido posible en gran parte a este tipo de apoyos. Los cargos que ha tenido, el apoyo a proyectos, y becas; han hecho posible su formación y sostienen en la actualidad su actividad laboral. Es por ello, que partiendo de su experiencia personal decide investigar sobre el aporte del Pro Rectorado a la investigación en el interior, particularmente en Salto y Paysandú.

En paralelo, se encuentra realizando el trabajo de gestión de las diferentes demandas que se plantean a traés de los llamados, de la aprobación de proyectos, de nuestros investigadores locales. Por consultas, postulaciones, solicitudes de apoyos para investigación, el demos universitario se remite y trabaje junto a Gabriela.

Finalmente, destaca y hace énfasis en la importancia que tiene destinar recurso, más presupuesto para la investigación. “No se trata sólo de acrecentar el conocimiento, de continuar invirtiendo para saber más sobre muchos temas de interés general; sino porque así como en mi caso, son necesarios los fondos que en paralelo permitan sostener nuestras fuentes de trabajo. Ser investigadora es mi trabajo y para ello me he formado, lo continúo haciendo, trabajo de eso, y considero que se debe seguir destinando recursos para la investigación en Uruguay”.

El demos universitario cuenta con esta figura, este rol de nexo con la investigación de la Udelar, en contacto permanente para hacer llegar los llamados de diferentes programas que poyan la investigación universitaria.