La interrogante clave: qué le puede aportar a la Liga

En la Liga Salteña de Fútbol no faltan los sacudones.

Por una razón o por otra, la casa del fútbol no se transforma en un ámbito de indiferencia. El Balance votado el lunes, generó toda una correntada. Y como hay que seguir la huella del protagonismo, el Club de Pesca a través de sus dirigentes, se impone el fin: que se abran las puertas de la Liga para su ingreso.

Mucho más allá de aspectos estatutarios y reglamentarios, la cuestión de hecho: un club pide pista para ser uno más a la hora de jugar al fútbol.



De lo que no hay dudas, es esa interrogante clave: sumándose a la Liga Salteña de Fútbol, QUÉ PUEDE APORTAR EL CLUB DE PESCA.

¿Propuesta de fútbol a partir de los jugadores que podrá incluir? ¿Asistencia de sus aficionados para que la C en este caso sea la beneficiada? ¿Programas de captación de niños y adolescentes de la zona, sosteniendo una política deportiva y social también?

El hecho es que a nivel de clubes de la A a este nivel la desinformación es concreta. Por eso, teniendo en cuenta lo apuntado, es más que posible que LA MAYORÍA DE LOS CLUBES VOTEN POR LA NEGATIVA.

Directivos del Club de Pesca, por ejemplo, nunca comparecieron al Consejo Superior, a los efectos de exponer el contenido de la propuesta en general. La estrategia de difusión pareció apuntar a la B y a la C.

Parece ser cosa concreta que esas dos divisionales, son «caldo de cultivo»a favor del Club de Pesca.

Y en el caso de la A, casi que un dique de contención. Para que no pase en este caso, el que quiere pasar y ser uno más en el menor de los círculos. El Club de Pesca en la C….¿para qué?