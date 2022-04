La intensa y extensa jornada del Presidente Lacalle Pou en Salto

Centro de Referencia, Caif, Policlínica, visitas y reuniones

El Presidente Luis Lacalle Pou estuvo ayer en Salto, realizando inauguraciones en el centro, en un barrio y en una Colonia del cinturón hortícola. Llegó por la mañana se fue por la tardecita, al frente de una numerosa comitiva, seguido por autoridades locales, vecinos y lugareños del interior del departamento, con las infaltables selfies en cada lugar que visitaba.

En el Centro de Referencia de Política Sociales el Presidente de la República se limitó a cortar cinta y a ser un observador más del acto, para recorrer luego las instalaciones inauguradas.

SALTEÑOS, ESOS

TESONEROS

CIUDADANOS DEL NORTE

Lacalle Pou visitó luego el Packing de la firma Guarino hermanos, se reunió con los gerentes de empresas citrícolas, almorzó en el Complejo Villa España, y luego participó de la inauguración del CAIF Amanecer en el Barrio La Amarilla.

No estaba previsto que hablara, pero ante la insistencia del Maestro de Ceremonia, el Presidente tomó el micrófono: “Agradecer a todos por el esfuerzo. Estos actos tienen un sonido que es único y es el sonido de los niños atrás que no dan bolilla a los que hablamos y quieren que todo pase rápido para ir a jugar”, comenzó diciendo el Presidente de la República. Dijo que es importante el entorno de los Caif de quienes están todos los días, donde el amor y los afectos son las nutrientes: “Porque uno puede tener el mejor edificio, el más moderno, pero si uno no le dedica lo mejor que tiene, en este caso a nuestros niños, de nada valdría la pena el dinero invertido”, dijo.

Acto seguido quiso agradecer a Salto, por ser un departamento activo, pujante que siempre busca mejorar en todos los Aspectos: Históricamente Salto ha sido un departamento pujante. “Salto es un lugar de progreso y posibilidades”, dijo, señalando que siempre le gusta venir a Salto y se siente muy bien, querido.

Al volver a referirse a los Centro Caif señaló que los mismos son parte fundamental del cuidado y de la educación de los niños en la primera infancia. Fue claro al señalar que: «El CAIF dejó de ser un tema del Gobierno, es un tema del Uruguay todo”, y afirmó acto seguido, “gobierne quien gobierne” los CAIF tienen la posibilidad de seguir creciendo. ” Y eso es lo que nosotros hemos definido presupuestalmente, pero, además, en el trabajo profesional, en este caso, básicamente, del INAU”..

Digamos que al Jardín Nuevo Amanecer, del Barrio La Amarilla inaugurado en la víspera, concurren 108 niños de 0 a 2 años, atendidos por un equipo de 24 integrantes.

El lugar es gestionado desde 2021 por la cooperativa de trabajo Inguz, que accedió a esta tarea tras un llamado público.

ASSE INAUGURÓ

POLICLÍNICA EN

COLONIA HARRIAGUE

Siguiendo con la agenda del día en su visita a Salto Luis Lacalle Pou, participó en la inauguración de la policlínica en Colonia Harriague. En el camino lo esperaba una larga fila de automóviles, gente de a caballo, lugareños que querían saludar al Primer Mandatario.

En el acto, Lacalle Pou dijo: Quiero destacar algunas cosas que son fundamentales. Quiero destacar la cadena de esfuerzos, sueños y de golpear puertas por parte de la comunidad. Remarcó el apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y de la Intendencia. Y al hablar de CTM dijo que está cumpliendo con algo que desde siempre los salteños reclamaron, “che no se lleven la plata para Montevideo, dejen en Salto” (aplausos).

Después habló que cada vez que viene a Salto se lleva cartas de reclamos, algunos personales otros de una comunidad.

Dijo que las autoridades no deben hacer lo que quieran, sino lo que necesita y encomienda la ciudadanía.

No puede haber un no como respuesta, que hay que buscarle la vuelta a las cosas y encontrar soluciones. Y dijo que lo mejor que ha escuchado y es muy del interior es el de estar a la orden y eso es lo que quiere hacer hasta el último día de su gobierno.