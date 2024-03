¿La Intendencia de Salto tendría 277 funcionarios en pase en comisión provenientes de las Intendencias de Montevideo y Canelones?

Edil nacionalista pide información:

Tiene la sospecha el edil nacionalista Eduardo Casaballe, según lo expresó a EL PUEBLO, que en la Intendencia de Salto podrían estar trabajando en pase en comisión, 277 funcionarios provenientes de las Intendncias de Canelones y Montevideo.

“Serían 277 pases en comisión del sur, en la Intendencia de Salto para hacer política; y monotributistas que mandan más que los Alcaldes, haciendo política para Lima…”, dijo textualmente el edil que tiene aspiraciones de postularse a Diputado en octubre y que no descarta la posibilidad de ser una nueva opción, aparte de la de Carlos Albisu, para postularse a Intendente de Salto en mayo del año que viene: “pero hay que ir paso a paso, y entonces primero hay que esperar las internas, a ver cómo le va a nuestra lista 1904, que tiene como referentes a nivel nacional al senador Carlos Camy y naturalmente a Laura Raffo”, sostuvo.

Pero volviendo al tema de los supuestos pases en comisión que tendría la comuna salteña provenientes de las intendencias (también frenteamplistas) de Canelones y Montevideo, Casaballe realizó un pedido de informe al Intendente.

Dirigida al Presidente de la Junta Departamental de Salto, Mtro. Marcirio Pérez, el edil solicita que se eleve al Intendente los siguientes puntos:

1) Si la Intendencia de Salto cuenta con personal en pase en comisión a algún Ente u Organismo Público o Intendencia del país.

2) Si la Intendencia de Salto recibió pases en comisión de otras Intendencias del país.

3) Si el número 277 es real, según consta en información recibida que sería el número de funcionarios municipales en pase en comisión que tiene la Intendencia de Salto.

4) Si estos fueron recibidos de las Intendencias de Montevideo y Canelones.

5) Si puede especificar los nombres, el origen, la tarea y la razón de estos pases en comisión. 6) Si el cargo desempeñado por estos es justificable por razones administrativas o políticas. 7) Si puede especificar nombres, tareas, montos de sueldos y lugares específicos de monotributos que se encuentran brindando tarea en pueblos del capítulo anterior del departamento .

8) Si esa tarea es administrativa, operativa o política.

9) Si dependen de los Alcaldes de las zonas donde confluyen su tarea.

10) Si estos monotributistas revisten contratos a término.

11)Además solicito listado de personal ingresado los últimos 12 meses en la Administración Municipal posterior a la Rendición de Cuentas presentada y aprobada . Entendiendo que estas dudas pueden ser desasnadas, quedo a enteras órdenes para recibirlas en tiempo y en forma como así lo determina nuestra función de contralor y sé que usted estará aportando para aclarar dudas. Sin más que agregar por el momento, quedó a las órdenes.

Casaballe también confirmó a EL PUEBLO, cese de su contrato laboral , aduciendo persecución política

Por otra parte, el edil, afirmó haber sido desvinculado de una cooperativa contratada por OSE en el departamento por abandonar el sector de Álvaro Delgado y apoyar la precandidatura presidencial de Laura Raffo en la interna del Partido Nacional.

Días atrás, el periodista Eduardo Preve había informado a través de Twitter que la cooperativa Hard Work, integrada por ediles y militantes del Partido Nacional, había renovado su contrato con OSE, para distintos servicios de mantenimiento de redes y conexión al sistema de aguas y saneamiento, por más de 40 millones de pesos.

“[Hard Work] mantuvo contratados a todos los militantes del Partido Nacional, menos al edil blanco Eduardo Casaballe, muy crítico de la gestión de [Carlos] Albisu en Salto Grande y del hospital local”, escribió Preve el pasado viernes 15 de marzo y adjuntó la captura de la resolución que llevó a esta contratación.

Ahora Casaballe se refirió al tema y se refirió a su situación puntual. “Fue un verticalazo desde el directorio de OSE, quienes están en contacto políticamente directamente con esta cooperativa, y me enteré de rebote que ese día mismo me sacaban porque yo no tenía por qué estar con Laura Raffo si había ingresado supuestamente por Albisu y por el sector Aire Fresco”, expresó entrevistado en el programa Nada que perder de M24.

Asimismo, señaló que la no renovación de su contrato estuvo vinculada con sus dichos públicos que cuestionaban el trabajo de Albisu en la Comisión Técnico-Mixta de Salto Grande.

Igualmente, aclaró que sus críticas no fueron a las designaciones directas de ediles de su partido, caso por el cual Albisu se vio forzado a renunciar en setiembre de 2023, sino hacia la gestión en sí.

En diálogo con Montevideo Portal, Casaballe sostuvo que le dejaron claro “desde el primer momento que había que apoyar a Delgado y a Albisu”.

“Varias veces me habían querido frenar con esos reclamos”, dijo en referencia a sus quejas con la gestión de Albisu, y agregó que cuando hizo público su apoyo a Raffo, le dijeron que “no les servía que siguiera” y “ese día lo iban a volar”.

“Fui perseguido”, aseguró a Montevideo Portal.

Casaballe también señaló que “el mismo presidente sabía de esta situación”, en referencia a Luis Lacalle Pou, a quien le escribió tras su desvinculación, pero no recibió respuesta. “Me consta que lo miró”, dijo sobre su mensaje.

Además, dijo que Raffo está al tanto de “toda” la situación, y le comunicó que lo va a “apoyar” a Casaballe.