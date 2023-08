La Intendencia de Salto refuerza su compromiso con las instituciones deportivas locales

Nueva cancha de fútbol para Santa Rosa

En permanente marcha hacia el fomento del deporte y la creación de espacios de práctica para los jóvenes y adul-tos de la comunidad, la Intendencia de Salto formalizó un comodato con el club Santa Rosa, permitiendo el usufructo de un terreno destinado a la construcción de una cancha de fútbol. Este escenario deportivo no solo beneficiará a la institución, sino que también servirá como espacio de encuentro y desarrollo para las categorías sub 15, sub 18, Sénior y Súper Sénior. El acuerdo, sellado en las úl-timas horas, refleja el compromiso constante de la ad-ministración del doctor Andrés Lima con la práctica deportiva y la promoción de valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el espíritu de superación. El intendente de Salto destacó la importancia de brindar a los ciudadanos espacios adecuados para la práctica del deporte, especialmente a las instituciones locales que desempeñan un papel fundamental en la formación de jóvenes y adultos comprometidos con su comunidad.

En sus declaraciones, Lima subrayó que este comodato con el club Santa Rosa es una muestra más del compromiso con el deporte en Salto con el objetivo de fortalecer a las instituciones deportivas, apoyar a nuestros jóvenes y generar espacios don-de puedan desarrollarse de manera integral. El deporte no solo promueve la salud y el bien-estar, sino que también inculca valores fundamentales que con-tribuyen al crecimiento perso nal y social, declaró.

Ana Correa Ceballos, actual presidenta de la institución, destacó este logró por el cual vienen trabajando desde hace mucho tiempo, una necesidad importante para todo el club; y un desafío y compromiso de

gestionar el espacio de la mejor manera posible, indicó.

Álvaro Gómez, director de Descentralización, expresó el compromiso de continuar acompañando a ésta como a otras instituciones deportivas mediante la entrega de terrenos en comodato pero también facilitando mate-riales, maquinaria y contribuyendo con mano de obra. El Club Santa Rosa, a través de esta oportunidad, podrá avanzar en la creación de un nuevo espacio de entrenamiento y competencia para sus equipos, permitiendo a las categorías sub 15, sub 18, Sénior y Súper Sénior contar con una cancha adecuada y en condiciones para el desarrollo de sus actividades deportivas. Esta colaboración entre la Intendencia y el club resalta la importancia de trabajar jun-tos para construir un futuro más sólido y saludable para la comunidad de Salto. Con esta firma de comodato, la administración departamental refuerza su com promiso con el bienestar de sus ciudadanos y demuestra una vez más su interés en impulsar la práctica depor-tiva como parte fundamen-tal del desarrollo integral de los habitantes de Salto.