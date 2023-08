La Intendencia de Salto presenta denuncia penal contra ex directora de Gestión Administrativa

Habiéndose constatado diversas irregularidades

La Intendencia de Salto, comprometida con el resguardo de la integridad institucional, anuncia que el pasado 8 de agosto presentó una denuncia penal en contra de la ex directora de Gestión Administrativa, la señora Patricia Spinelli.

Esta acción legal surge como resultado de una exhaustiva investigación interna que se inició tras recibir una denuncia anónima. Dicha denuncia fue remitida a la Auditoría Interna de la Intendencia, y posteriormente se llevaron a cabo investigaciones minuciosas, recopilando testimonios tanto de funcionarios municipales como de individuos ajenos a la Intendencia.

Los resultados de esta investigación evidenciaron la existencia de elementos que erosionaron la confianza en la dirección de Gestión Administrativa, lo que condujo a la destitución de la señora Patricia Spinelli de su cargo como directora.

La decisión de presentar una denuncia penal contra la ex directora se fundamenta en la gravedad de los hechos, habiéndose constatado diversas irregularidades. No obstante, es importante destacar que la presentación de la denuncia no presupone la culpabilidad de la señora Spinelli. La determinación de la responsabilidad legal recae en las autoridades competentes, como la Fiscalía y el Juzgado.

La Intendencia de Salto reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la legalidad. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que nuestras acciones reflejen los más altos estándares éticos y fortalecer la confianza de la comunidad en nuestras instituciones.