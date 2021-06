La Intendencia de Salto aclara dudas sobre jornales solidarios

Las consultas se pueden enviar por correo electrónico

El asesor legal de la Intendencia de Salto, Dr. Cesar Sánchez, se refirió al comienzo del programa Jornales Solidarios, ante diversas consultas recibidas de parte de los beneficiarios. Sánchez recalcó que quienes tengan dudas con respecto a su ingreso pueden enviar un correo electrónico a la casilla: oportunidadlaboral@salto.gub.uy y recibirán la respuesta a su consulta en las próximas horas.

También aclaró que el pasado 1 de junio comenzaron a desempeñar tareas en la Intendencia las primeras 250 personas del sorteo. Las otras 250 van a ingresar en la segunda quincena y por eso aún no han sido contactadas, pero lo serán en los próximos días. Señaló además que durante el fin de semana se cargó la información de todos los beneficiarios en el programa informático del BPS, por lo que se pudo dar la situación de que algunas personas recibieran la notificación de BPS antes que la convocatoria a trabajar.

El escaso tiempo transcurrido entre el sorteo y el inicio de las actividades, sumado a lo que significa el ingreso de 250 personas el mismo día y con la precaución de que no ocurran aglomeraciones, provocó algún inconveniente administrativo, pero ya se viene subsanando. Una situación particular se dio en el municipio de Colonia Lavalleja, donde no se pudo dar el ingreso a los beneficiarios de los jornales solidarios porque los funcionarios se encuentran afectados por el Covid-19, ya sea cursando la enfermedad o en cuarentena; pero los sorteados no pierden la oportunidad laboral.

El Asesor legal de la Intendencia confirmó que fueron cubiertos los cupos para los tres colectivos considerados por ley, personas afrodescendientes, trans y en situación de discapacidad. También señaló que ingresaron personas con formación o egresados de carreras terciarias y más del 60 por ciento de las personas sorteadas fueron mujeres, cinco de ellas embarazadas. En esos casos, accederán a todos los beneficios correspondientes. Cabe aclarar que, en caso de cualquier enfermedad, sea Covid-19 u otra, la persona sorteada no pierde el beneficio, sino que tendrá su licencia por enfermedad.