La intendencia de Rivera alista de forma entusiasta su aspiración a representar al Congreso de Intendentes en la Central Hortícola del Norte 

En las idas y venidas para la promulgación de la ley de creación de la Central Hortícola del Norte, sabemos de la gestiones del exintendente de Rivera, Marne Osorio, para su aprobación. Hoy diputado por ese departamento en representación del Partido Colorado; y articulador especialmente en el agregado del quinto integrante para la Junta Directiva de la gobernanza en representación del Congreso de Intendentes. Para informarnos al respecto contactamos al integrante de la intendencia presidida por Richard Sander, el Dr. Alejandro Berton, Químico Farmacéutico y Bioquímico Clínico, con una Maestría en Desarrollo Territorial Local; quien es el Director General de Desarrollo y Medioambiente de la mencionada comuna, el primer escalón de las direcciones de la misma. Con el mantuvimos el dialogo telefónico que transcribimos a continuación, a quien agradecimos su gentileza por atendernos.

¿Está en conocimiento de la posibilidad de que la Intendencia de Rivera integre la Junta Directiva de la gobernanza de la Central Hortícola del Norte con un delegado, desde el Congreso de Intendentes?

Sí, estoy al tanto. Y el gobierno del departamento de Rivera, le diría que el pueblo de Rivera, le interesa mucho poder participar en este proceso de gobernanza de una Central, y que compartimos mucho la lógica de la misma. Y que entendemos que va a ser un elemento inspirador para que nuevas centrales puedan ocurrir a nivel país, tanto en el eje de la ruta 5, pensando tal vez en

Tacuarembó; pero que se complementen entre si y se fortalezca el mercado hortícola que es, a nuestro entender, una de las grandes posibilidades que pueden tener los pequeños productores, los que tienen poquitas hectáreas. Es la forma de sacarle un ingreso mucho mayor y un lucro mucho mayor por hectárea, que el sistema clásico de ganadería y lechería.

Por lo que plantea ya lo han analizado en la intendencia, ¿Quién sería designado por la comuna riverense en el caso de que se le delegara la representación por parte del Congreso de Intendentes?

Lo más lógico es que sea yo, pero ahí veremos con el intendente llegado el momento, y quien me secundaria o iría junto conmigo. Porque siempre hay que tener algún suplente que lo acompañe. Aveces, el día a día, es complicado para participar de estas cosas. En definitiva a Rivera le interesa muchísimo la participación en la gobernanza de la Central Hortícola de Salto. Y creemos que como departamento, de los departamentos del interior, es el que tiene mayor cantidad de productores registrados, la DIGEGRA tiene registrado como 120 productores, creemos que del norte del Rio Negro, debemos ser después de Salto, el que más gente registrada tiene en DIGEGRA.

Esos productores a los que hace referencia ¿están agremiados?

No. Y por eso para nosotros es fundamental, porque ese modelo de asociativismo o los diferentes modelos de asociativismo que tienen en Salto, que conforman la gran agrupación de todas las gremiales, es muy importante. Porque tienen ahí un ejemplo muy claro de agrupaciones de 15 o 20 productores y agrupaciones mucho más grandes, y creo que es un modelo bien interesante para aplicarlo acá en Rivera, también.

¿De frutas y verduras Rivera se provee de Montevideo?

No, no, no solo Montevideo. Salto ya es un gran proveedor nuestro. Ahí, justamente en la ida a Salto, la ventaja de ir, bueno lo mismo pasa con Montevideo, llevar producción local y traer mercadería para la venta.

¿Rivera también es el punto de salida para Brasil de mercaderías frutihorticolas ocasionales?

Ni que hablar, ni que hablar. Cuando las condiciones son favorables, obviamente que no damos abasto. No damos abasto con todo lo que podamos traer.

¿A esos efectos la intendencia de Rivera ha hecho algún estudio de mercado?

Nosotros tenemos un análisis de mercado potencial hacia el lado uruguayo, no hacia el lado brasilero. Lo hemos hecho, si, para el lado uruguayo y cuáles son los productos que tienen un potencial enorme para producir en Rivera y vendidos al resto del país. Y ahí tenemos al INIA con una línea importante de apoyo para desarrollarlo. Como es el caso de la sandía, por ejemplo. Estamos trabajando con el INIA con la posibilidad de maní, estamos trabajando el boniato, el zapallo Kabuthia. Hay unas líneas muy interesantes de productos que se adaptan muy bien acá, a la región.

¿Por lo que menciona es un contacto fluido con el sector productivo?

Muy, muy fluido. Tenemos ahí, básicamente en el área rural el desarrollo del INIA hortícola, que ya hace cuatro años que venimos trabajando con productores de sandía, y ahora estamos ampliando a otras líneas de apoyo a la producción y de protección a la venta. En un trabajo conjunto con Aduana, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Ganadería, a través de DIGEGRA. Hemos logrado que el contrabando no impacte en la producción local; y, que la producción que sale de acá tenga un origen certificado entre comillas, por estas instituciones, asegurando que es producido en Rivera y no importado, entre comillas, de Brasil.

Entonces ¿tienen clara la incidencia del contrabando en el comercio local?

Por supuesto, lo tenemos claro para Rivera. Ustedes también son una ciudad fronteriza,conocen en la realidad el impacto que están sufriendo en el área comercial y productiva de lo que es el bajo costo de Argentina. Pero sabemos dónde se genera el empleo y por eso debemos buscar todas las estrategias para proteger la producción local.

Lunes 15 de Agosto del 2022: El inicio de la semana se presentó con una actividad medianamente ágil, con una buena presencia de público comprador. No obstante, debido a las precipitaciones de la madrugada, se enlenteció el levante de mercadería. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, zucchini, morrón Rojo, cebolla, apio Hoja, remolacha. Se observaron incrementos en las cotizaciones de morrón Amarillo, boniato, calabacín, zapallo Kabutiá, boniato Beauregard/Cuabé, lechuga, berenjena, mandarinas y naranjas. Se registró el ingreso de las primeras partidas de habas provenientes del litoral Norte.

