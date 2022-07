La intendencia de Artigas podría representar al Congreso de Intendentes en la dirección de la Central Hortícola del Norte

POR : Emilio Gancedo

LA GRANJA AL DÍA

l sábado a la mañana visitamos al intendente de Artigas, Pablo Caram, en su ciudad. Y lo consultamos al respecto de la posible designación de su departamento desde el Congreso de Intendentes, para representarlo con un delegado en la gobernanza de la Central Hortícola del Norte. Como establece la ley de creación de la referida Central, su conducción estará integrada por cinco delegados, uno por el poder Ejecutivo, uno por la Intendencia de Salto, otro por el Congreso de Intendentes, y dos más por el sector privado, productores y operadores.

En el correr de la semana trascendió que se realizaban contactos entre las intendencias vecinas a Salto, para el caso, Paysandú y Artigas, con la finalidad de un conocimiento mayor por parte de las comunas en ese proceso en desarrollo.

Al respecto de Artigas en un breve dialogo con el intendente Caram, lo consultábamos:

¿Cómo ve la designación de un integrante a la Gobernanza de la Central Hortícola del Norte, por parte del congreso de Intendentes desde Artigas?

Es un tema muy importante que no escapa a nuestra realidad. Y vamos a llevar todo nuestro apoyo. Gracias por la nota.

Es muy importante porque el Congreso de Intendentes siempre tiene que estar presente y apoyando todo que provenga de forma particular de la tierra, porque todo lo que venga de la tierra nos va a salvar: y, con el trabajo de la gente la tierra nos salva. Es un proyecto lindo, redituable, y exige esfuerzo, pero a la larga pienso que sigue sirviendo.

¿Cuáles son las expectativas que tiene la Intendencia de Artigas de la Central hortícola del Norte?

Son muchas, variadas. Tenemos la condición que tenemos menos flete para llegar a la Central, que es muy importante; y que todos nosotros, para los de la zona del norte, realmente es de vital importancia.

¿Hasta tienen pensado a quien designar?

Tenemos, tenemos como candidato al Ing. Agr. Sergio Viera, que está trabajando en la Administración Municipal en Desarrollo Productivo, atendiendo a Artigas, pero también a todos los centros poblados del departamento.

¿Cómo ve la incidencia de Bella Unión y Tomas Gomensoro en la comercialización hortifrutícola desde Artigas?

Tomas Gomensoro tiene producciones importantes de morrones, ajíes.

Los de Gomensoro son los primeros que salen en el país por el clima.

Ahora quedan menos productores.

¿Cuándo le parece que quede definido el departamento que será representante en la gobernanza por el congreso de intendentes y enviar su delegado?

Yo calculo que a más tardar en dos meses

La semana que viene se espera la designación del delegado del MGAP, la intendencia de Salto, hizo lo propio con la Cra. Marazzano, falta el del Congreso de Intendentes, o sea que la semana que viene quedaría armado el 80% de las designaciones . . .

¿La semana que viene? Bueno, no hay problema, nosotros estamos prontos.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 28 de Julio del 2022: La actividad tuvo poca agilidad, debido al fin de mes y a la ocurrencia de precipitaciones durante toda la semana. Esto afectó de manera significativa el levante de mercadería, evidenciándose sobrante en la mayoría de los renglones.

Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, morrones, tomates, zucchini, berenjena, repollo, nabo, coliflor, acelga, brócoli y frutilla.

Se observaron incrementos en las cotizaciones de cebolla blanca.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 23 al 29 de Julio del 2022

Se agiliza la colocación de hortalizas secas

Por el momento, la comercialización no muestra cambios significativos en su precio

Hortalizas secas: debido a las intensas precipitaciones y el descenso de temperaturas hacia el fin de semana, se observó un incremento en la demanda de este grupo de hortalizas, aunque sin cambios en sus valores de venta. Sin embargo, esto puede ser un indicio de que en el corto a mediano plazo sus precios pueden iniciar un paulatino incremento. En esta semana en particular se observó un mayor interés por zapallo y boniato, aunque manteniéndose estables sus valores. Sin embargo, empiezan a diferenciarse en precios aquellas partidas de calidad comercial superior, en virtud de que la alta humedad relativa de días pasados provocó que las partidas que se conservaban en buenas condiciones se mantuvieran en los máximos valores de venta, mientras que las que empezaron a tener problemas de podredumbres alcanzaron los valores mínimos. En cebolla, la oferta de partidas nacionales desciende además de que son cada vez más frecuentes los problemas serios en su calidad, como ablandamientos y pudriciones, y ya no solo la emergencia del brote. También en las partidas de origen argentino se comienzan a ver problemas similares.

Todo esto en conjunto presiona sus precios al alza.

Las partidas de cebolla coloradas son muy escasas y solo las de origen brasileño muestran calidad superior y son las que alcanzan los máximos valores de venta, porque además no se deterioran tan rápidamente como las argentinas o las nacionales. En zanahoria y papa persiste un escenario de oferta y precios estables, manteniéndose la calidad de las partidas

Hortalizas de fruto: en este grupo de hortalizas los precios sufrieron presiones de precios a la baja. En la zona Norte se incrementó la temperatura y las ventas a nivel mayorista se enlentecieron por las lluvias y la llegada del fin de mes, provocando sobrante en estos productos en varias de las jornadas comerciales.

Además, debido a la alta humedad, se verificaron severos problemas de ablandamientos y podredumbres.

En tomates la mayor parte de la oferta se comienza a manchar rápidamente y sus precios continúan descendiendo. En morrones los precios se mantienen en el mismo rango de valores para Verdes y Rojos, acercándose los Amarillos, dada la alta oferta y el enlentecimiento en la colocación, aunque también ocurre lo mismo que en tomates, ya que la humedad provocó que en algunos casos aparecieran manchas evolutivas que terminan haciendo que se deseche gran parte de los frutos.

Se observó con alta frecuencia el repaso en estos productos.

En zapallito los valores descendieron a la mitad durante la semana, con partidas que se observaron con mejores características de calidad, al igual que en zucchinis, aunque el descenso en sus precios no tuvo la misma proporción

Emilio Gancedo