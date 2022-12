La industria cárnica neozelandesa pide cambios en la propuesta de fijación de precios de emisiones

El sector cárnico neozelandés representado por la Meat Industry Association (MIA) está instando al Gobierno a realizar cambios en su propuesta de fijación de precios de emisiones agrícolas. Esta organización rechaza el impuesto interino propuesto por el gobierno a nivel de procesador, quiere cambios en el proceso de fijación de precios de las emisiones, el reconocimiento adecuado del secuestro genuino que ocurre en las granjas de ovejas y carne de Nueva Zelanda, y alivio del impuesto para aquellos granjeros afectados de manera desproporcionada por fijación de precios de las emisiones.



“El sector de la carne roja tiene un papel que desempeñar para abordar el cambio climático y apoyamos un enfoque de fijación de precios que reduzca las emisiones, pero no a expensas de pérdidas masivas de producción y perjudicando a las comunidades rurales”, dice Nathan Guy, presidente de MIA.



“La propuesta recomendada por la Asociación de Acción Climática del Sector Primario de He Waka Eke Noa se calibró cuidadosamente para garantizar que se minimizaran los impactos desproporcionados en todos los sectores, en particular para la industria ovina y bovina. Sin embargo, los cambios propuestos por el Gobierno han alterado este equilibrio. Si se implementa en su forma actual, la propuesta del Gobierno tendrá consecuencias devastadoras para la industria de la carne roja, las comunidades rurales, aproximadamente 92 000 empleos en el sector de la carne roja y el éxito de la producción y exportación de alimentos de Nueva Zelanda”.



La Asociación de la Industria de la Carne y sus miembros han examinado de cerca la propuesta de fijación de precios de las emisiones del Gobierno, dice Guy: “el impuesto interino propuesto a nivel de procesador sería ineficaz, inequitativo y complejo. El sector agrícola también debe tener una voz directa y un asiento en la mesa de consejos y decisiones sobre fijación de precios, pagos de incentivos y reciclaje de ingresos”.



MIA apoya un enfoque cauteloso para la fijación de precios del metano que debe incluir el impacto en las comunidades rurales, así como consideraciones sobre seguridad alimentaria y fugas de emisiones, dice Guy.



“Una delegación de MIA se reunió recientemente con la Primera Ministra Jacinda Ardern, Ministros y altos funcionarios para discutir nuestras diferencias y proponer soluciones viables. Como socio de He Waka Eke Noa, damos la bienvenida a las conversaciones en curso para garantizar que cualquier decisión futura del gobierno se haya probado primero con los líderes del sector primario para lograr este delicado equilibrio. Cualquier solución final debe ser duradera y proteger a las comunidades rurales”, asegura Guy.