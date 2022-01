¿La indiferencia de la policía o el fin de la seguridad de los jueces?

Las imágenes captadas el sábado a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, como testimonio resultan letales. Desde el segundo gol de Palomar, a ese tiempo de la grosera conclusión, cuando el partido se transformó en una batalla campal. Los puños hablaron y la pelota en rol secundario. Ya nada trascendió desde un juego llamado fútbol y la agresión por la agresión misma, «como caldo de cultivo». Todo el repertorio a cuenta de quienes optaron por la violencia. Poco importaría que esa lección de barbarie, trascendiera al mundo (así de simple) y que la imagen al fin de cuentas de la propia Liga Salteña de Fútbol, se gane más de una tachadura.



Las manchas ahora no faltan. Esas imágenes no traicionan. Victoriosa ella: la violencia.