La inapelable verdad

-El gol de Agustín Suárez….fue un golazo. Y cuando finalizaba el primer tiempo, turno de Braian Rodríguez, después de la sabia articulación defensiva de Ceibal. Ese 2 a 0 del primer tiempo, a la medida de la lógica de los hechos. El hecho de Ceibal jugando, proponiendo y resolviendo, frente a esa oposición cargada de grises de un Arsenal que nunca le encontró la vuelta al partido, más la lentitud de movimientos para reaccionar desde lo físico y desde lo táctico.

Al fin de cuentas, la inapelable de verdad, asociada al Ceibal de una idea asentada, creíble y sobre todo, la certeza para descubrir espacios libres de penetración.

Cuando el «Tití» Leguísamo entró, no hizo menos que profundizar la dimensión ofensiva de Ceibal, ya con el contragolpe disponible. El penal para el 3 a 0. El mismo «Tití» para el toque de sentencia y llegar al cuaterno. Cuando se iba el partido, Juan Andrés Rondán entró «como perico por su casa» para el canto de la lotería.

En la hora en que Ceibal no se cuestionó el poder que es capaz de ofrecer y lo ofreció. Al poder lo convirtió en cosa inapelable. Arsenal lo padeció sin más vueltas.

*********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Fernando López (Bien).

Asistentes: Ruben Portela-Ivo Moreira.

CEIBAL (5)- Jorge Fleitas; Enzo Suárez, Nicolás Cáceres, Franco González, Sergio Zabala; Agustín Suárez, Edward De Freitas, Andrés Rondán, Franco Rivero; Luis Leguísamo, Braian Rodríguez. Director Técnico: Juan Darío Rondán.

ARSENAL (0)- Federico Noboa; Enzo Albano, Cristian Luna, Héber Martínez, Christian Albez; Ezequiel Ramírez, Bruno Basualdo, Carlos Núñez, Emiliano Maciel; Javier Vargas, Gustavo Carballo. Director Técnico: Jorge Noboa.

GOLES: 14′ Agustín Suárez (C); 45′ Braian Rodríguez (C). Segundo tiempo: 15′ de penal y 25′ Luis Leguísamo (C); 40′ Juan Andrés Rondán (C).

EXPULSADO: 30′ del segundo tiempo, Bruno Basualdo A).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Diego Agustín Suárez- Luis Alfredo Leguísamo.

EL MEJOR DE ARSENAL: Carlos Núñez.