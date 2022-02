Habría que remontarse a los primeros años de la década de los 70, cuando la Confederación del Fútbol del Río Uruguay comenzó a despuntar con bríos inocultables, en la medida que se fueron sumando las Ligas más predominantes en el fútbol del Interior. O por lo menos de la mayoría.

Esos torneos del Río Uruguay se acentuaron en el tiempo, con la tradición golpeando porteras adentro.

Era la fiesta de los pueblos.

La alegría de los pueblos.

La Confederación incluía a sus neutrales y se regía por estatutos y reglamentos aprobados, pero además tenía a su favor el consentimiento de la propia Organización del Fútbol del Interior, entonces presidida por el Prof. Carlos Cigliutti. Un histórico en materia directriz, de los que no abusaba de su poder y le confería al fútbol del Interior, la impronta de su talento de conductor.

El hecho concreto es que hasta principios de los años 90, con Belén siendo campeón, la Confederación proyectaba su vigencia, aún en medio de tiroteos ensayados para quitarle vigencia y tradición deportiva.

Hasta que finalmente cayó herida primero, para abdicar después.

ESO DE LA IMPUNIDAD

Tomás Gomensoro, Baltasar Brum, Bella Unión, Liga de las Colonias Agrarias, Belén, Constitución, Guichón, Chapicuy, Quebracho, Young, Nuevo Berlín, San Javier, José Enrique Rodó, entre algunas de las localidades que sumaron sus selecciones para afrontar el Torneo de la Confederación del Río Uruguay.

Cabría preguntarse, quién o quiénes «tiraron a matar la alegría de los pueblos» y porque en el tiempo han tenido el beneficio de la impunidad.

Aficionados de esos pueblos o localidades se quedaron sin la fiesta. Apagón de velas y penumbras, en el acto seguido. Plumazos que barrieron con aquella humana y generosa costumbre deportiva de los sábados a la noche.

A aquellos aficionados no les cabía el interés por el Campeonato del Litoral o por el Campeonato del Interior. La pasión radicaba en los Torneos de la Confederación del Río Uruguay.

En página 17 de esta misma edición, se invoca en definitiva, la postergación del Interior no a pocos niveles. Seguramente sucede en Salto y en otros departamentos también.

Aquellos torneos se plantearon como opción de muestra «para los jugadores del pago» y se quedaron sin esa chance al paso del tiempo.

Que lo que está mal sea erradicado, se asocia a la razón.

Que lo bueno no sea conservado, es un cachetazo al querer.

O al condenado amor, de tan solo haber querido jugar….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-