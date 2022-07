«La identificación de la gente no es de un día para el otro»

«Cuando jugamos el partido frente a Paysandú en el Vispo Mari, manejamos como posible una determinada asistencia. La realidad fue otra. Lo que pasó fue inocultable. Hubo ausentismo.

Se habla que la gente del fútbol en Salto no está identificada con el equipo. Nosotros decimos que la identificación de la gente no se alcanza de un día para el otro. Que esto lleva su tiempo. Pero es verdad que ganar estimula y si no se gana, determinada decepción es entendible. ¿Lo del Vispo Mari jugando nosotros de local con Salto Fútbol Club?….es así y no hay vuelta, porque incluye las medidas reglamentarias. En su momento hablamos por el Dickinson, pero no hay caso. No es posible. Todo bien los mejoramientos que se le practicaron, aunque a la hora de ser expuesto como opción, es rechazado. Se podrán jugar partidos por el Campeonato del Interior. Y no más que eso. A la hora de la Copa Uruguay, a Salto Fútbol Club y a Universitario se le fijó el Vispo Mari. Es el estadio habilitado. Por lo tanto no hay plan «B». ¿Qué a mucha gente le cuesta ir al Vispo Mari?….bueno….es lo que tenemos. Es lo que podemos ofrecer. No hay otra cancha. Es esa»