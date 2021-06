La idea central: que todo el fútbol de la «A» se juegue en el Dickinson

La primera rueda se jugará todos contra todos y la segunda en series, intercalados los pares e impares de acuerdo a la colocación. Por lo tanto, en la Divisional «A» la condición de locatario o visitante será relativa o inexistente.

A partir del formato votado semanas atrás en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, es que la idea se vuelve central y en su momento será puesta a consideración de los representantes de clubes. Esto es, que TODO EL FÚTBOL DE LA «A» SE JUEGUE EN EL PARQUE DICKINSON, tratándose otra vez de un año excepcional como consecuencia de la pandemia.

CON GENTE O NO

Los neutrales de la Liga son los primeros convencidos de esta opción, «porque además se abarata todo lo relativo al funcionamiento del espectáculo y nadie podrá desconocer que el Dickinson ofrece determinadas posibilidades que otros escenarios no la poseen».

Hay que tener en cuenta que la incertidumbre se prolonga respecto a si en setiembre será posible o no, la asistencia de aficionado o que porcentaje fuese posible.

Incluso no faltan especulaciones en esta dirección. Una de ellas, jugar dos partidos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Otra: uno el viernes, dos el sábado y la triple jornada el domingo.

BARAJANDO LAS FÓRMULAS

Se estima asimismo que, sobre la base de esta posibilidad, «se necesitan menos jueces, desde el momento que los asistentes de las ternas podrían repetir en una misma jornada. O que un árbitro central controle a segunda hora y en la primera sea asistente»

Esta tentativa (todos en el Dickinson), también fue evaluada como válida a nivel del Colegio de Jueces, que preside Néstor Martínez Vital. Sabido es que en la Liga Salteña de Fútbol se reporta una insuficiencia en el número de jueces, más allá del anuncio de 6 o hasta 8 llegando desde la Liga de las Colonias Agrarias.