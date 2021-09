La hora de Salto Uruguay-Nacional y Gladiador-Salto Nuevo: ¡cante fútbol!

Extraño arranque. O por lo menos distorsionado en alguna medida. Universitario sin poder jugar en la primera fecha y un domingo con dos partidos en la «A». Un inicio sin el Campeón Salteño, ni Ferro Carril ni Ceibal, más los tres oponentes en cada caso. Pero es prolongar la primera secuencia, después del partido pactado para ayer, con Saladero y Sud América jugando.Y es tarde del Parque Dickinson.

Primero salen a escena, Salto Uruguay y Nacional. Tras cartón, Gladiador y Salto Nuevo. ¡Buena y generosa promesa, más allá de imperfecciones que de repente pueden plantearse! Después de todo, comienzo quieren las cosas.Los tiempos esquivos de Salto Uruguay, lejanos a la gloria. Desde el 2000 no es Campeón. Le fue perdiendo el gusto a la recompensa que implica un reinado. Nacional, es el de Junior Aliberti y pretende recuperar fuego. No le faltan referentes: Regueira, Leguísamo….suma y sigue.De segunda, con Gladiador y Salto Nuevo. ¡Tienen recetas a mano, como para no provocar decepción alguna! Las bajas en Gladiador: Jorge Fleitas, Rodrigo Quiroga, Elbio Conti, Dany Miranda….El Salto Nuevo potenciado con Carlos Vera, el «Lobo» Cruz, el volver del «Chino» Cabrera y los artiguenses que llegaron.Pablo Damián Vela, Franco Junior Aliberti, Rony Guzmán Costa y Alcides Edgardo Nieto, los DT. El valor de la táctica. Pero también de las actitudes. Al compás de la ambición. O para que el fútbol vuelva a cantar.