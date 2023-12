«La historia es mucha y muy rica; eso no puede llevarnos a un envejecimiento»

«Ferro Carril es un club muy grande, en todo sentido. En historia, en mística, en logros

deportivos. Eso es algo que se desprende del mero repaso de los números y es

consecuencia del trabajo, la visión y el esfuerzo de los que estuvieron antes y los que

están ahora. Deportistas, allegados y directivos. Todos. Ningún directivo actual puede

perder de vista eso, pues lo apartaría por completo de la esencia del club. Los clubes

–todos- tienen emociones, referentes y otro montón de cuestiones esencialmente

humanas».

***********

El Dr César Signorelli Goncálvez, no solo es el presidente de Ferro Carril. Por sobre todo: respira Ferro. Siente a Ferro. Adosa argumentos personales, que se irradian a lo colectivo. Por eso apunta a ese todo del club.

A esa mística institucional y deportiva, que la historia no ha dejado de potenciar.

Pero también este hoy.

Para Ferro, siempre será mandato el presente, para no renunciar. Y que el futuro clareando, pasa irreversible sobre esas cuestiones. En qué medida apuntar para que ningún eslabón permanezca al margen de la cadena.

Por lo demás, el «Quico» desde la presidencia, tiene una facultad a favor para que los juicios se acumulen y análisis de los paralelismos no falten: SABE BIEN DE QUÉ SE TRATA FERRO, porque desde niño una banda negra le surcó el pecho.

Por años se domicilió frente a la sede de Ferro Carril. Entonces también….¿cómo no admitir ese legado sentimental? Era tender un puente con la causa.

Esa causa de pocos pasos.

Tan solo fue cruzar la calle. Ahí estaba Ferro. Ahí estaba.

***********

ESO DE REDOBLAR LA APUESTA

«Ahora bien, esa rica historia puede provocar dos efectos totalmente antagónicos:

conformismo; o la búsqueda de nuevos objetivos, sobre todo a través de nuevos

procedimientos, de nuevas integraciones.

Escuché una frase hace un tiempo que me quedó grabada: eres viejo cuando tienes más

historias que proyectos. Por eso Ferro tiene que redoblar la apuesta en proyectos, porque la historia es mucha y muy rica y eso no puede llevarnos a un envejecimiento.

El balance deportivo de este año que viene terminando es muy bueno. Se alcanzaron

algunos objetivos importantes y otros no. Pero lo verdaderamente importante es que se

avanzó en un audaz e innovador plan en fútbol y acá me refiero al Primer Equipo, el que

dio muy buenos resultados. En esto fue fundamental el trabajo coordinado –aunque hay

mucho por ajustar- entre la Directiva y Cuerpo Técnico. Lo cierto es que hoy contamos

con un plantel joven, altamente competitivo, compenetrado con la causa y la casa, con

jugadores que despiertan interés incluso del exterior.

Este año se deberá profundizar el proyecto y madurar aún más»