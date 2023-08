«La historia de la Liga nomerece esto que nos pasa»

No pocos presidentes asistieron ayer a la noche a la Liga Salteña de Fútbol, convocados por el Cuerpo de Neutrales, a los efectos de analizar el actual momento de la problemática vigente, teniendo en cuenta la acumulación de hechos donde el ejercicio de la violencia fue puntual.

Neutrales y representantes de clubes intercalaron enfoques, tentando profundizar en las razones y no las derivaciones, «porque si desconocemos el porque, no es posible localizar soluciones. Soluciones no superficiales, soluciones de fondo».

El presidente de la Liga, Luis Arreseigor encuadró un apunte de arranque: «la historia de la Liga no merece esto que nos pasa». Pero el que fue a fondo en varios aspectos, no otro que el presidente de Ceibal, Elio Rodríguez, «porque los jueces no tienen idea del gasto que los clubes tenemos y no jugar significa perder. Perder mal como perdimos por no jugar».

En un determinado momento, el presidente de Ferro Carril, Dr César Signorelli, fue abarcador, «y no es del caso que nos enfoquemos en lo que sucedió con un club, sino lo que nos pasa a todos».

Es casi obvio que la mayoría de los asistentes no consintieron que se haya suspendido la fecha y que por ejemplo se juegue hoy en Sub 14 la etapa íntegra y mañana el partido pendiente entre Universitario y Gladiador. Por eso Ruben Ariel Pertuzatti planteó: «o sea que el tema de la violencia se terminó. Ya está todo bien. No entiendo porque se suspendió».

CASI SE JUGÓ Y NO SE JUGÓ

El mismo presidente de la Liga historió lo sucedido el jueves a la noche, cuando aparecieron situaciones a favor de la disputa de los partidos de la «B» y de la «C». En síntesis: ASA (una de las dos asociaciones), sumaba su voluntad para arbitrar, hasta que diferencias entre los propios integrantes de la misma, se transformaron en obstáculo para la concreción de esa opción. Quedó una puerta abierta, por eso recién el 25 de agosto en la mañana surgió el comunicado oficial de la Liga Salteña de Fútbol, remarcando que no se jugaría fútbol en ninguna divisional o categoría.

Noche además en la que asistieron tres integrantes del Colegio de Árbitros: Héber Biassini, José Luis «Pipilo» de los Santos y Roberto Ruiz. En más de una intervención, los cuestionamientos a los jueces no faltaron, «porque creen que son más protagonistas que los mismos jugadores».

Casi una hora de idas y vueltas «y cada área se llevó un deber para cumplir. Podemos tener derechos, pero también obligaciones. Y las cosas por algo pasan en sentido contrario a lo que se pretende como válido. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?»

DE EXPULSIONES Y CAUSAS

Tras la reunión de la que participaron la mayoría de los presidentes, la hora del Consejo Superior. Al revelarse aspectos vinculados con el partido entre Universitario y Ceibal, estas consecuencias. Fabio Rondán (Ceibal), «expulsado por agredir a Samit, impactando su rostro en la nariz del asistente y posterior empellón y amenaza al árbitro Fernando López». Facundo Moreira (Ceibal), «agresión a Samit»». Se establece asimismo que Fabio Rondán «agredió a un guardia de la seguridad privada».

En Universitario asimismo se marca la expulsión de Octavio Pintos. Se establece que Fernando López suspendió el partido «por falta de garantías». Este punto fue el que generó más de una interrogante: ¿qué garantías no tenía la terna para continuar si los jugadores implicados habían sido expulsados?.

Mientras que una lectura no faltó: la de ASA y ASDAF en conjunto, invocando las razones por las que se decidió no arbitrar el pasado fin de semana.